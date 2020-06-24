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竹市警肅槍專案成果豐 債務糾紛兩男拔槍互轟全被逮

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

因應「槍砲彈藥刀械管制條例」修法，將操作槍納入管制，並加重刑罰，新竹市警局近期執行肅槍專案，成果豐碩，今宣布查獲改造手槍2把、模擬槍3把與槍械改造場所；警方指出，會持續查緝案件，細查槍枝來源，將槍擊刑案發生數有效降低。

警方指出，本次專案行動規畫「查緝各式非法槍械」、「掃蕩改造槍械場所」、「緝逃專案列管之危險逃犯」三大主軸，從根本鞏固竹市治安網。

其中，警方接獲線報，他轄的陳姓男子與彭姓男子有債務糾紛，陳找來藍姓友人幫忙要教訓對方，日前藍與彭理論時爆發衝突，雙方拔槍互轟，開了近十槍，彈殼遍布四處，經布線蒐證，上周將兩人逮捕，全案起獲犯案槍枝2把，依槍砲罪嫌法辦。警方另查獲非法持有模擬槍案，而主嫌則有改造槍械前科，所幸警方在犯嫌將模擬槍改造成具殺傷力槍械前即時查獲，才未釀成嚴重情事。

新竹市刑大大隊長廖水池指出，警方將持續針對治安熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場(處)所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢情務作為，聚焦打擊高風險擁槍分子，持續追溯槍枝來源，也提醒「槍砲彈藥刀械管制條例」修法前已持有過去俗稱「操作槍」(如型號JP-915)的團體或民眾，應於今年6月12日起至同年12月11日，攜帶操作槍及身分證明文件至戶籍所在地之警察局(分局)辦理報備持有或自願繳銷；如未能於期限內完成報備程序，違法持有者最高可處新台幣20萬元罰鍰。

新竹市警局近期執行肅槍專案，成果豐碩，今宣布查獲改造手槍2把、模擬槍3把與槍械改造場所。圖／警方提供
新竹市警局近期執行肅槍專案，成果豐碩，今宣布查獲改造手槍2把、模擬槍3把與槍械改造場所。圖／警方提供

槍枝 新竹 槍擊

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