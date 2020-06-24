竹市警肅槍專案成果豐 債務糾紛兩男拔槍互轟全被逮

因應「槍砲彈藥刀械管制條例」修法，將操作槍納入管制，並加重刑罰，新竹市警局近期執行肅槍專案，成果豐碩，今宣布查獲改造手槍2把、模擬槍3把與槍械改造場所；警方指出，會持續查緝案件，細查槍枝來源，將槍擊刑案發生數有效降低。

警方指出，本次專案行動規畫「查緝各式非法槍械」、「掃蕩改造槍械場所」、「緝逃專案列管之危險逃犯」三大主軸，從根本鞏固竹市治安網。

其中，警方接獲線報，他轄的陳姓男子與彭姓男子有債務糾紛，陳找來藍姓友人幫忙要教訓對方，日前藍與彭理論時爆發衝突，雙方拔槍互轟，開了近十槍，彈殼遍布四處，經布線蒐證，上周將兩人逮捕，全案起獲犯案槍枝2把，依槍砲罪嫌法辦。警方另查獲非法持有模擬槍案，而主嫌則有改造槍械前科，所幸警方在犯嫌將模擬槍改造成具殺傷力槍械前即時查獲，才未釀成嚴重情事。