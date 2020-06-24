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鑽石買賣引糾紛 開槍誤殺仇家友人遭起訴
新竹縣張姓男子今年3月與吳姓男子因鑽石買賣發生糾紛，混亂中張竟持改造手槍向吳開槍，卻誤擊打死一旁的吳男友人，釀成悲劇，新竹檢方偵查終結，認張涉殺人、槍砲等罪嫌，依法將他起訴。
檢方調查，45歲張男今年3月用3萬元向不詳者購買1把改造手槍、8顆子彈，事後與吳男發生鑽石買賣糾紛，雙方相約到新竹縣湖口鄉賴姓男子住處協商，張則帶槍助陣，因無法接受吳男條件，雙方爆衝突。吳亮刀朝張猛砍，張伸手阻擋之餘也遭砍傷。
3月1日清晨，張男情急下持槍朝吳方向射擊，未擊中吳，反而誤擊吳男的友人張男，導致對方左外側胸部單一槍彈射入傷，兩側肺臟、主動脈槍彈貫穿傷，導致兩側血胸，送醫急救不治。
檢方偵辦時，張坦承開槍打死另名張男，但辯稱是吳男拿刀砍，他才將槍口朝下開槍，卻因改造手槍方向失準，加上他手受傷無法控制，才會誤擊到另名張男，並無殺人犯意。檢方則依槍砲彈藥刀械管制條例未經許可持有具殺傷力之槍砲、子彈，以及刑法殺人罪嫌將張男提起公訴。
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