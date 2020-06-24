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槍砲條例條文修正 南警掃黑槍共查獲11枝還有土製炸彈

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

因應槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正，台南市警方同步肅槍，共查獲非制式槍枝4枝、模擬槍7枝共6件，訊後將涉嫌6人依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正，已於6月12日經總統公布生效，為全面查禁非制式槍枝來源，從「源頭管理」到「加重刑罰」，已大幅提升非制式槍枝刑罰。

南警昨同步掃蕩黑槍，展現強勢執法決心，市警局長周幼偉強調，治安絕對沒有空窗期，全力查緝非法槍械並溯源偵辦，防制不法之徒持槍犯罪。

其中，市刑大偵五隊查獲柳嫌持有非制式槍枝1枝及子彈25顆等。永康分局查獲謝嫌持有非制式手槍1枝、彈匣1個、子彈1顆、土製炸彈12個及信號彈5個等。

第三分局巡邏勤務中線上查獲許嫌持有非制式槍枝1枝、彈匣1個及子彈2顆等。第四分局查獲陳嫌因自知難逃法網，遂攜槍投案持有非制式槍枝1枝。

市刑大大隊長林宏昇呼籲，已持有模擬槍(操作槍)民眾，可於生效日起6個月內(109年12月11日前)，主動向警察機關報備持有及自願繳銷，如未能於期限內完成報備程序，最高可處罰鍰新20萬元，請儘速於期限內辦理。

槍砲彈藥刀械條例部分條文修正，南警同步掃黑槍。記者謝進盛／翻攝
槍砲彈藥刀械條例部分條文修正，南警同步掃黑槍。記者謝進盛／翻攝
槍砲彈藥刀械條例部分條文修正，南警同步掃黑槍。記者謝進盛／翻攝
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