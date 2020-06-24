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影／美女辣圖吸客 警重裝破門逮天道盟天蘆會詐騙機房

聯合報 / 記者王長鼎／即時報導

天道盟天蘆會今年在新北市蘆洲區架設投資型詐騙機房，利用IG、FB等社群軟體以美女圖吸睛，成員假扮投顧老師、投資期貨和比幣的獲利見證者等方式取得被害人信任投入大筆資金，初估今年初迄今已詐騙上千萬元。警方昨天重裝破門逮捕主嫌戴姓男子及共犯共9 人，警詢後今依組織、詐欺、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和偵隊查獲報，天道盟天蘆會首腦28歲戴姓男子於今年初在蘆洲區一處高級住宅架設詐騙投資型機房，利用IG、FB等社群軟體以眾多美女圖吸引被害人注意，加以洗腦有輕鬆投資期貨及比特幣的獲利管道，再與其他成員假扮投顧老師、獲利見證者等方式來吸金。

該集團在社區頂樓架設多支高畫質監控鏡頭防止警方垂降攻堅，永和警方昨晚會同刑事局第二大隊偵二隊在保一總隊維安特勤隊重裝支援強力破門功堅，一舉逮捕戴嫌及集團成員共9人到案，查扣主機、螢幕、硬碟等相關證物，起獲安非他命和瑪莎拉蒂高級跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等全數予以扣押，斬斷黑幫金流。

據了解，該詐騙集團自今年初架設投資型詐騙機房，迄今受害人眾多，已吸金超過一千萬元。警詢後今天將依法送辦。

新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，利用美女圖吸睛，成員假扮投顧老師、投資期貨和比幣的獲利見證者等方式取得被害人信任來詐騙吸金。記者王長鼎／翻攝
新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，利用美女圖吸睛，成員假扮投顧老師、投資期貨和比幣的獲利見證者等方式取得被害人信任來詐騙吸金。記者王長鼎／翻攝
新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，逮捕主嫌戴姓男子共9人，查扣電腦主機和瑪莎拉蒂高級跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，逮捕主嫌戴姓男子共9人，查扣電腦主機和瑪莎拉蒂高級跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，逮捕主嫌戴姓男子共9人，查扣電腦主機和瑪莎拉蒂高級跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，逮捕主嫌戴姓男子共9人，查扣電腦主機和瑪莎拉蒂高級跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，逮捕主嫌戴姓男子共9人，查扣電腦主機和瑪莎拉蒂高級跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，逮捕主嫌戴姓男子共9人，查扣電腦主機和瑪莎拉蒂高級跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，利用美女圖吸睛，成員假扮投顧老師、投資期貨和比幣的獲利見證者等方式取得被害人信任來詐騙吸金。記者王長鼎／翻攝
新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，利用美女圖吸睛，成員假扮投顧老師、投資期貨和比幣的獲利見證者等方式取得被害人信任來詐騙吸金。記者王長鼎／翻攝
新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，逮捕主嫌戴姓男子共9人，查扣電腦主機和瑪莎拉蒂高級跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等證物。記者王長鼎／翻攝
新北市永和偵查隊昨晚重裝攻堅破獲天道盟天蘆會詐騙機房，逮捕主嫌戴姓男子共9人，查扣電腦主機和瑪莎拉蒂高級跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等證物。記者王長鼎／翻攝

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