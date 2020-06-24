愛河屍袋塞啞鈴 凶嫌欲讓真相沉河底的算計...

高雄愛河分屍案共發現2個相同的旅行袋，裝有屍塊，其中1袋裝兩條小腿，另還有啞鈴，檢警研判意圖讓屍體沉入河底；若凶嫌如此計畫，為何會浮出水面被撈起？一名南部辦案經驗豐富的檢察官指出，人死後屍體會生長細菌，並產生氣體使屍體浮腫，此案又泡水、高溫曝曬使細菌大量生長，極度可能因此浮上水面。

檢察官今天將會同法醫潘至信前往高雄市立殯儀館進行複驗，預計取出袋內所有屍塊及物品，釐清屍體完整性，檢視屍體傷勢、切割面，釐清性別、年紀等身分，也會採驗DNA等跡證來做進一步調查。

昨天檢警就已在其中1袋，發現用塑膠袋裝著2條小腿，一旁還放有啞鈴，研判凶嫌費盡心思想讓袋子沉入愛河底，這名檢察官指出，將袋屍丟入愛河的當下，依常理嫌犯應有確認袋子沉入水中才離開，不會放任漂浮在水面，浮起來原因從科學角度推斷，就是屍塊長細菌、累積大量氣體。

檢察官表示，常見命案死者的屍體經過幾天，腹部及身體就會浮腫，原因為體內長細菌，而人的腹腔、胸腔又有空間，容易累積氣體，才會腫脹更明顯，另例如溺水者通常會沉入水中，一段時間卻又浮出來被尋獲，也是類似道理。