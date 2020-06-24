影／寸勁推打木人樁 警界「葉問」有帥到

台中市警局大甲警分局教官陳昱佑，拍攝一段以「詠春拳」為主題的反毒宣導影片，影片中他打木人樁演練拳法，甚至與助教對打，虎虎生風，十分帥氣，不少同仁看到影片之後，都直接形容「根本是台中葉問」、「比甄子丹還帥」。

陳昱佑說，他對武術教學有興趣，除了詠春外，也鑽研其他的武術，並融入在警政署的教材內，希望在教學後，基層直接派上用場。

教官陳昱佑師範學院體育系畢業，原是桌球保送生的他，參加警察特考後，在警界服務至今14年，並擔任教官，但他對於武術有熱忱，2013年時開始學習詠春外，也涉獵自由搏擊、散打、拳擊等各種武術項目，透過不同武術的學習，可融入警政署的教材中，讓基層在學習後，面對歹徒可直接派上用場。

台中市警察局表示，此次的宣導影片由台中市教官陳昱佑、助教蔡明堂、以及台中石虎家族中的樂虎、來虎擔任主角，影片中描述陳透過詠春拳制伏由助教扮演的歹徒之後，石虎心生崇拜而想拜師學藝，經通過反毒知識考驗後，獲得入門資格的過程。

台中市警局指出，目前短片已上傳至「台中市政府警察局」臉書粉絲專頁，並搭配網路抽獎送贈品活動，邀請大家一起來觀賞，活動時間從今年6月24日起至6月30日零時止，活動方式是回答影片內容相關問題，就能參加抽獎，獎項為「台灣製折疊式旅行袋」，適逢新冠肺炎疫情趨緩，民眾出遊意願大增，歡迎市民踴躍參加抽獎，就有機會帶著旅行袋一起去旅行。