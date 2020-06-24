聽新聞
test
0:00 / 0:00
新官上任三把槍！彰化警方給新任局長許錫榮見面禮
「新官上任3把槍」，彰化縣新任警察局長許錫榮才上任，彰化縣先交出分別查獲的3把槍械的績效做為見面禮。
內政部警政署為配合新修正的「槍砲彈刀械管條例」公告生效，從6月12日至23日規畫實施全國同步檢肅非法槍械專案行動，彰化縣警察局共查獲非法槍械3件3人，查扣非制式手槍3支、子彈72顆。
許錫榮是22日下午從升任警政署警政委員方仰寧手中，接下彰化縣警局長職務，鹿港分局福興分駐所同日在巡邏時，攔查可疑車輛，查獲改造手槍1支及子彈56顆，下午員林分局搜索再查獲非制式手槍１支。
另，刑事警察大隊昨（23)日再查獲改造手槍1支及子彈16顆，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
彰化縣警察局表示，近來警方查緝槍械十分積極，而「道高一尺，魔高一丈」，持有槍械者更提高警覺，因此近年來要有肅槍績效很不容易，加上最近投入防疫工作及大甲媽祖遶境護轎勤務，在此次專案中，能獲得如此績效，充分展現方查肅非法槍械的決心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言