新官上任三把槍！彰化警方給新任局長許錫榮見面禮

「新官上任3把槍」，彰化縣新任警察局長許錫榮才上任，彰化縣先交出分別查獲的3把槍械的績效做為見面禮。

內政部警政署為配合新修正的「槍砲彈刀械管條例」公告生效，從6月12日至23日規畫實施全國同步檢肅非法槍械專案行動，彰化縣警察局共查獲非法槍械3件3人，查扣非制式手槍3支、子彈72顆。

許錫榮是22日下午從升任警政署警政委員方仰寧手中，接下彰化縣警局長職務，鹿港分局福興分駐所同日在巡邏時，攔查可疑車輛，查獲改造手槍1支及子彈56顆，下午員林分局搜索再查獲非制式手槍１支。

另，刑事警察大隊昨（23)日再查獲改造手槍1支及子彈16顆，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。