黑道二代偷百貨公司金飾 涉加重竊盜遭起訴

38歲的池勁緯戴假髮、佩戴員工證假冒員工，5月7日在台北市新光三越站前店「今生金飾」專櫃偷走約百件、重1台斤金飾，市價約500萬元後逃逸，遭警方循線逮補到案。台北地檢署調查後，今依加重竊盜罪將他起訴。

池男家族有黑道背景，父親是黑幫大老，池男本身則有多項竊盜與毒品前科；2014年，池疑因吸毒導致神智不清，懷疑父親女友要對他不利，竟闖入台北市一間國小，先後挾持兩名學童。

當時一名女老師先救下第一名被挾持學童，但池又抓住一名學童，用手將學童倒掛在4樓女兒牆，要求媒體、民代到場。池男當年被逮送辦後，法院認為他因為吸毒出現妄想等精神疾病，引用刑法19條判處無罪，施以監護處分兩年。

但他仍不斷犯案，5月7日潛入百貨公司犯下重大竊案，裝入袋子內後搭計程車逃離現場，刻意在大台北地區繞路並趁機變裝，故意製造斷點增加警方追查難度，最後在中正區家飯店遭逮，檢方複訊後聲押獲准。