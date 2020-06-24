聽新聞
test
0:00 / 0:00

關廟火災／班長怎沒來？同學聞訊眼眶紅

聯合報 / 記者吳淑玲周宗禎／台南報導

死者林家榮臉書，有許多和子女親密互動的照片。 圖／取自林家榮臉書
死者林家榮臉書，有許多和子女親密互動的照片。 圖／取自林家榮臉書

台南市關廟區大火奪走祖孫三代四條人命，林宇杰和林鈺涵兄妹就讀關廟五甲國小五年級及三年級，哥哥夢想當NBA籃球員，當班長的妹妹則愛畫畫，昨天一早同學還問「班長怎麼沒來？」聽聞噩耗都難過紅了眼眶。

五甲國小校長林俊明指出，林家是祖孫三代同堂，全家人感情很好，林父從事作業員，家境雖不富裕，但只要休假就會帶子女外出去旅行，希望帶給孩子正向健康的童年，臉書上都是父子親密互動的照片。

林姓兄妹平常也會到校長室找他聊天，談未來要做什麼，哥哥林宇杰喜歡運動，尤其愛打籃球，曾提到夢想成為NBA籃球員；妹妹很文靜愛畫畫，擔任班長很有責任感，老師讚譽有加 。

盧姓導師哽咽說，林鈺涵是老師的好幫手，大家聽聞後都不願相信，但也強忍悲傷寫下祝福卡片，要連同她來不及帶回家的香包和刮畫作品一起送到靈堂，祝福兄妹在天上當快樂的小天使。

盧姓導師指出，林鈺涵個性溫和開朗，輪值當班長，可很正面引導同學做好老師交代的事，在體育和美術方面有很好天分，最近剛完成刮畫，上面都是笑臉和可愛動物，寒假作業也畫了很多動物，是她的最愛，還有本來要帶回家過端午節的香包，「已來不及帶回去了。」

隔壁婦人說，兩個孩子都很聽話有禮貌，每天經過都叫她伯母，想到從小看到大的乖巧孩子葬身火窟，淚流滿面難以言語。

火災

延伸閱讀

網紅插畫家繪製可愛虎紋香包 北港鎮安宮免費供人索取

影／小三女生與父兄同喪火場 同學聞噩耗哭：等不到班長

台南祖孫三代葬身火窟 屋主妻逃出：看到電線在燒

凌晨惡火小兄妹同喪火窟 哥哥夢想當籃球員妹妹愛畫畫

相關新聞

幾步路就能逃出 6坪小屋失火4死

台南市關廟區四維街一處低矮磚造平房昨凌晨發生大火，林家祖孫三代四人在睡夢中疑吸入過多濃煙，來不及逃生被燒成焦屍，檢察官相...

關廟火災／班長怎沒來？同學聞訊眼眶紅

台南市關廟區大火奪走祖孫三代四條人命，林宇杰和林鈺涵兄妹就讀關廟五甲國小五年級及三年級，哥哥夢想當NBA籃球員，當班長的...

愛河2屍袋附啞鈴 研判殺人棄屍

高雄市環保局溝渠隊員連續兩天在愛河撈到裝有屍塊的旅行袋，其中一袋裝有人的兩條小腿、啞鈴，另一袋疑是上半身軀幹，由於屍體泡...

被捕供出同夥 14歲中輟生遭打死

桃園市中輟陳姓少年本月廿日深夜與周姓男子等人，約出林姓少年後群起圍毆，還載到附近山路持小扳手毆打林的頭部，林返家即頭暈嘔...

金門岸邊驚見砲彈殘體 未爆彈處理小組帶回處理

金門岸邊驚見砲彈殘體！海巡署金馬澎分署第九岸巡隊第二機動巡邏站巡邏組昨日（22日）晚間19點執行灘岸巡查時，在金寧鄉沙崗...

關廟祖孫三代4人命喪火窟 檢方相驗4人一氧化碳中毒

台南市關廟區四維街一處磚造平房今天凌晨近3時傳出大火，屋主林忠益與兒子林家榮、孫子林宇杰及孫女林鈺涵等祖孫三代4人來不及...

因供出同夥 桃園國中生遭7人持扳手痛毆頭部慘死

桃園市17歲中輟陳姓少年不滿1名14歲林姓國2學生，本月20日深夜夥同21歲周姓男子等7人設計約出林姓少年及羅姓女友後，...

溝渠隊打撈愛河垃圾超辛苦！驚見屍袋、浮屍當做功德再收驚

高雄市環保局溝渠隊負責打撈愛河河面垃圾，平常打撈的垃圾以瓶罐、樹枝、塑膠袋、死魚居多，雖然每年偶爾都會撈到幾具浮屍，但如...

愛河袋屍案肢體不完整 檢警打撈其他屍塊

高雄愛河發現2個旅行袋裝有屍塊，檢警今天下午迅速進行相驗，據了解，其中一袋裝有下肢、啞鈴，腐敗狀況尚不到非常嚴重，仍無法...

影／關廟祖孫三代4人命喪火窟 長子手裹紗布認屍頻拭淚

台南市關廟區四維街一處磚造平房今天凌晨近3時傳出大火，61歲屋主林忠益與34歲兒子林家榮、12歲孫子林宇杰、10歲孫女林...

總統表哥王光祥收「2顆子彈」 前立委媳教唆被訴

大同經營權之爭中代表市場派的三圓建設董事長、總統蔡英文遠房表哥王光祥4月收到裝有2顆子彈包裹，檢警查出，三圓子公司三圓青...

賽鴿訓練師兼差改槍被逮 槍砲修法後全國掃黑槍

賽鴿訓練師張姓男子涉嫌在養鴿場旁兼差改槍，持有散彈槍及衝鋒槍，火力強大，警方搜索逮捕他，檢方聲押獲准，這是在上月立法院三...

熱門新聞

竹縣國小女主任布置畢業場地 不慎4層樓高摔落死亡

因供出同夥 桃園國中生遭7人持扳手痛毆頭部慘死

台中南屯牛肉麵店傳瓦斯氣爆 疑6人受傷、警消馳援

影／台中東區「瘋狂路口」 休旅車360度翻進停車格

台南關廟平房凌晨起火 屋主與兒子孫子女4人成焦屍

蘇花公路車禍 機車騎士重傷意識模糊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。