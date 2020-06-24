關廟火災／班長怎沒來？同學聞訊眼眶紅

死者林家榮臉書，有許多和子女親密互動的照片。 圖／取自林家榮臉書

台南市關廟區大火奪走祖孫三代四條人命，林宇杰和林鈺涵兄妹就讀關廟五甲國小五年級及三年級，哥哥夢想當NBA籃球員，當班長的妹妹則愛畫畫，昨天一早同學還問「班長怎麼沒來？」聽聞噩耗都難過紅了眼眶。

五甲國小校長林俊明指出，林家是祖孫三代同堂，全家人感情很好，林父從事作業員，家境雖不富裕，但只要休假就會帶子女外出去旅行，希望帶給孩子正向健康的童年，臉書上都是父子親密互動的照片。

林姓兄妹平常也會到校長室找他聊天，談未來要做什麼，哥哥林宇杰喜歡運動，尤其愛打籃球，曾提到夢想成為NBA籃球員；妹妹很文靜愛畫畫，擔任班長很有責任感，老師讚譽有加 。

盧姓導師哽咽說，林鈺涵是老師的好幫手，大家聽聞後都不願相信，但也強忍悲傷寫下祝福卡片，要連同她來不及帶回家的香包和刮畫作品一起送到靈堂，祝福兄妹在天上當快樂的小天使。

盧姓導師指出，林鈺涵個性溫和開朗，輪值當班長，可很正面引導同學做好老師交代的事，在體育和美術方面有很好天分，最近剛完成刮畫，上面都是笑臉和可愛動物，寒假作業也畫了很多動物，是她的最愛，還有本來要帶回家過端午節的香包，「已來不及帶回去了。」

隔壁婦人說，兩個孩子都很聽話有禮貌，每天經過都叫她伯母，想到從小看到大的乖巧孩子葬身火窟，淚流滿面難以言語。