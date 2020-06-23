金門岸際驚見未爆彈 海巡軍方攜手處置

海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊第二（湖下）機動巡邏站巡邏組在金寧鄉沙崗農場岸際發現一枚疑似未爆彈，軍方人員經過檢視確認是60公厘迫砲殘體，將砲彈殘體帶回處置。

金門岸巡隊發布新聞表示，湖下機動巡邏站巡邏組昨晚7時執行灘岸巡查時，在金寧鄉沙崗農場岸際陸軍W13據點發現一枚疑似未爆彈，隨即封鎖現場及管制人員進出，並通報金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組派員處理，另外增派巡邏站人員協處。

後續未爆彈處理小組抵達現場，經過檢視確認是「60公厘迫砲殘體」，未爆彈處理小組人員已將砲彈殘體帶回處置，後續將銷毀。

海巡署表示，金門地區各島派遣巡邏組採24小時執勤方式，每天針對轄內各澳口、沙灘及泊區等容易發生死亡海漂動物熱區，實施灘岸巡查工作，呼籲民眾如果發現任何不法情事或於岸際發生緊急危難事件，可立即撥打海巡「118」24小時服務專線，海巡人員將在第一時間前往處理。