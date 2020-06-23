快訊

高雄市長補選 國民黨宣布徵召李眉蓁

金門岸際驚見未爆彈 海巡軍方攜手處置

中央社 / 金門縣23日電

海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊第二（湖下）機動巡邏站巡邏組在金寧鄉沙崗農場岸際發現一枚疑似未爆彈，軍方人員經過檢視確認是60公厘迫砲殘體，將砲彈殘體帶回處置。

金門岸巡隊發布新聞表示，湖下機動巡邏站巡邏組昨晚7時執行灘岸巡查時，在金寧鄉沙崗農場岸際陸軍W13據點發現一枚疑似未爆彈，隨即封鎖現場及管制人員進出，並通報金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組派員處理，另外增派巡邏站人員協處。

後續未爆彈處理小組抵達現場，經過檢視確認是「60公厘迫砲殘體」，未爆彈處理小組人員已將砲彈殘體帶回處置，後續將銷毀。

海巡署表示，金門地區各島派遣巡邏組採24小時執勤方式，每天針對轄內各澳口、沙灘及泊區等容易發生死亡海漂動物熱區，實施灘岸巡查工作，呼籲民眾如果發現任何不法情事或於岸際發生緊急危難事件，可立即撥打海巡「118」24小時服務專線，海巡人員將在第一時間前往處理。

海巡署 金門

延伸閱讀

監控情勢 陸戰隊進訓東沙島

國防部證實 海軍陸戰隊九九旅兵力進訓東沙監控情勢

胡璉厚植金門實力 楊鎮浯感念並深思

陸船越界載貨 馬祖海巡查辦與落實防疫

相關新聞

溝渠隊打撈愛河垃圾超辛苦！驚見屍袋、浮屍當做功德再收驚

高雄市環保局溝渠隊負責打撈愛河河面垃圾，平常打撈的垃圾以瓶罐、樹枝、塑膠袋、死魚居多，雖然每年偶爾都會撈到幾具浮屍，但如...

愛河袋屍案肢體不完整 檢警打撈其他屍塊

高雄愛河發現2個旅行袋裝有屍塊，檢警今天下午迅速進行相驗，據了解，其中一袋裝有下肢、啞鈴，腐敗狀況尚不到非常嚴重，仍無法...

總統表哥王光祥收「2顆子彈」 前立委媳教唆被訴

大同經營權之爭中代表市場派的三圓建設董事長、總統蔡英文遠房表哥王光祥4月收到裝有2顆子彈包裹，檢警查出，三圓子公司三圓青...

賽鴿訓練師兼差改槍被逮 槍砲修法後全國掃黑槍

賽鴿訓練師張姓男子涉嫌在養鴿場旁兼差改槍，持有散彈槍及衝鋒槍，火力強大，警方搜索逮捕他，檢方聲押獲准，這是在上月立法院三...

高雄愛河撈到兩袋屍塊 袋內1對小腿旁放啞鈴

高雄市環保局人員連2天，在三民區河東路附近的愛河段打撈到深色旅行袋，今天上午10點半左右，環保局人員將其中一袋打開來看時...

台南機車騎士停紅燈亮槍吵架 女警巧見查獲改造槍彈

「行車糾紛，有人亮槍！」台南市北安路和安通路口，兩輛機車停等紅燈時，兩騎士突然下車爭吵，許姓男子涉嫌自機車置物箱內取出槍...

影／愛河袋屍惡臭腐敗 竟連兩天撈到才發覺裝屍塊

高雄愛河今天上午被撈起兩個黑色旅行袋，清潔隊員發現疑似屍塊，三民一警分局初步勘驗認定應是人體，傳出惡臭味及流出血水，不過...

影／暴力介入魚貨經營 南警瓦解統促黨背景的犯罪集團

台南市政府刑事警察大隊今宣布剷除以統一促進黨吳姓男子為首的暴力犯罪集團，檢肅吳等6人到案。警方指出，吳等除介入將軍漁港魚...

不會游泳也能玩？自由潛水前 先瞭解水上活動安全

這幾年戶外活動的風氣越來越盛行，有些人開始投入自由潛水。然而，潛水是相當高風險的運動，因為在水下沒人可以幫助你，只有你能保護你自己。雖然許多自由潛水業者都表示「不會游泳也可以學自由潛水」，但真的是這樣嗎？

清理愛河發現行李袋 一打開驚見人小腿

高雄愛河九如、同盟路口九如橋附近，今午環保局人員打撈發現2袋旅行袋上岸，1袋未開、另1袋經初步目視為裝有人屍塊的小腿一截...

驚！高雄愛河疑撈到旅行袋裝屍塊 檢警釐清中

今天中午11點20分許，高雄市政府環保局清潔隊員在愛河打撈垃圾時，疑似撈到一只旅行袋，打開發現疑似人體屍塊，嚇得趕緊向三...

W飯店毒趴案 女模找密醫排毒判7月

綽號「土豪哥」的朱家龍在台北市「W」飯店辦毒趴，致郭姓女模喪命，本月7日刑滿出獄；同場傳播妹、女模「醬醬」劉秭安因找密醫...

熱門新聞

竹縣國小女主任布置畢業場地 不慎4層樓高摔落死亡

車禍小貨車撞進機車行 引發大火延燒苑裡山腳市場48攤

台南關廟平房凌晨起火 屋主與兒子孫子女4人成焦屍

影／台中東區「瘋狂路口」 休旅車360度翻進停車格

蘇花公路車禍 機車騎士重傷意識模糊

台南祖孫三代葬身火窟 屋主妻逃出：看到電線在燒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。