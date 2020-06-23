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操作槍納管上路 警政署全台肅槍148枝

中央社 / 台北23日電

配合槍枝管制條例修法上路，警政署6月展開掃黑槍行動，12天內在全國多地緝獲非法槍枝148枝，並查獲108人。刑事局今天說，希望透過除根重罰，展現槍枝零容忍決心。

配合槍砲彈藥刀械管制條例修法12日上路，刑事局展開今年第2度掃蕩黑槍行動，並於今天下午召開記者會，宣布12日至23日的全國掃槍行動共查獲100案、108嫌，並掃蕩改造槍枝工廠19處，緝獲非法槍枝148枝。

刑事局副局長李西河表示，修法通過後，為從源頭斷根，易買易賣的操作槍已全面納管，非制式槍枝也比照制式槍枝刑度，加重刑罰。他重申，為秉持槍械零容忍決心，未來警方也將全力掃蕩非法槍枝及改造工廠，以維護社會治安。

在本次破獲案件中，刑事局第六偵查大隊在專案期間於新北、台中、高雄、彰化、基隆、宜蘭及花蓮等地，查獲黃姓等6名犯嫌到案，並破獲4處改造槍械場所，共查扣13枝非法槍枝等證物。涉嫌改槍的4名犯嫌到案後供稱，是因興趣改造玩具槍，否認違法改槍。

偵六大隊第五隊長賴英門表示，從本次查獲案例中發現，由於網路學習資源方便、零組件容易取得，操作槍、模擬槍過於容易改造成非制式手槍。他呼籲，原持有操作槍的民眾在6個月內報備或自願繳銷，也提醒大眾不要輕易改造玩具槍，以免觸法。

而本次專案中，刑事局第一偵查大隊則與新北市與桃園市警局合作，從買家向上溯源追查改造槍枝流向，成功在桃園蘆竹區一處鐵皮屋改造工廠，查獲潘姓等3名犯嫌非法改造槍枝，查扣改造槍枝3把、半成品槍枝2把、子彈3顆及改造工具等證物，全案移送新北地檢署偵辦。

另外，高雄市刑大也於5月接獲線報，經跟監埋伏後，發現張嫌以養鴿為掩護，在屏東租屋處改造槍枝，專案期間展開搜索，成功查獲改造手槍9把、改造散彈槍1把、改造土耳其製925衝鋒槍1把等，全案移送屏東地檢署偵辦。

槍枝管制 屏東

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