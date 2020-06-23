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愛河袋屍案肢體不完整 檢警打撈其他屍塊

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄愛河發現2個旅行袋裝有屍塊，檢警今天下午迅速進行相驗，據了解，其中一袋裝有下肢、啞鈴，腐敗狀況尚不到非常嚴重，仍無法辨識性別，但辦案人員懷疑，就目前開袋所見，屍骨恐怕不只這兩袋。

雄檢檢察官張志杰今天下午至高雄市立殯儀館，先開袋採驗，並也要求2名撈起旅行袋的清潔人員來作證，直接於殯儀館開臨時偵查庭，2人員對媒體追問則三緘其口。預計一定要擇日複驗。

警方打開其中1旅行袋，內有黑色塑膠袋裝著的人體下肢，發出惡臭且滲血水，內還放啞鈴，恐用來讓袋子沉入水中；警方再經進一步採證，只是天氣炎熱加泡水會影響腐敗速度，無法斷定死亡時間。

高雄環保局外包的清潔人員昨天上午9點多在同盟路及九如橋下到河東路家樂福附近的愛河段清理河面，發現1個黑色旅行袋漂浮，以為是廢棄物打撈起來，不以為意先帶到九如大橋下方工作站放置，今天再撈到類似的旅行袋，一打開驚覺是屍塊，才趕緊向警方報案，警方趕抵確認人類屍塊。

雄檢檢察官張志杰今天到殯儀館相驗袋屍。記者林伯驊/攝影
雄檢檢察官張志杰今天到殯儀館相驗袋屍。記者林伯驊/攝影
愛河連續兩天打撈起黑色旅行袋。記者林伯驊/攝影
愛河連續兩天打撈起黑色旅行袋。記者林伯驊/攝影
發現袋屍的兩名清潔人員。記者林伯驊/攝影
發現袋屍的兩名清潔人員。記者林伯驊/攝影
愛河水面連續撈起黑色旅行袋裝屍塊。記者林伯驊/攝影
愛河水面連續撈起黑色旅行袋裝屍塊。記者林伯驊/攝影
清潔人員進入相驗偵查庭，接受檢方訊問。記者林伯驊/攝影
清潔人員進入相驗偵查庭，接受檢方訊問。記者林伯驊/攝影

愛河 塑膠袋 命案

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