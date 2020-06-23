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總統表哥王光祥收「2顆子彈」 前立委媳教唆被訴
大同經營權之爭中代表市場派的三圓建設董事長、總統蔡英文遠房表哥王光祥4月收到裝有2顆子彈包裹，檢警查出，三圓子公司三圓青島股東、前立委陳榮盛長媳陳信婷教唆黎孝忠寄子彈，今天依教唆恐嚇、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪將陳女、黎起訴。
今年4月17日，三圓建設公司寫有「王光祥先生收」的信封，秘書人員拆封查看後，發現內有2顆子彈，王光祥之後報警處理。
警方調查，男子黎孝忠4月17日當天要求何姓女友陪他北上，何女另請杜姓女友人開車載黎、何女去送資料，黎將裝有2顆子的包裹送到三圓建設公司，4月30日將黎、何女、杜女拘提到案。
警詢時，黎供稱陳榮盛對他有恩，知道陳榮盛與王光祥有糾紛，因此寄送子彈教訓王，子彈來源則是20年前朋友請他保管，但朋友已經死亡。
檢警調查黎孝忠的通聯紀錄，發現是陳信婷教唆黎幫忙教訓王光祥，將陳女列教唆犯被告查辦，不過陳信婷否認涉案，檢察官根據2人通聯記錄，認定陳女為教唆犯，陳信婷到案後被檢察官諭令20萬元交保，黎孝忠則被羈押。
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