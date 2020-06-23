賽鴿訓練師兼差改槍被逮 槍砲修法後全國掃黑槍

賽鴿訓練師張姓男子涉嫌在養鴿場旁兼差改槍，持有散彈槍及衝鋒槍，火力強大，警方搜索逮捕他，檢方聲押獲准，這是在上月立法院三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例修正案後，警方首波全國同步掃蕩黑槍。

據調查，張姓男子（51歲）曾因槍砲、毒品案被查獲，他在屏東縣竹田鄉承租透天厝頂樓加蓋，設置養鴿場，將養鴿場旁住處房間當改槍工廠。

高雄市刑警大隊接獲線報，16日搜索逮捕他，起獲11把改造槍，含1把散彈槍、1把土耳其製925衝鋒槍及9把手槍。他否認改造，稱買槍防身。

另外，潘姓男子（24歲）涉嫌在桃園市蘆竹區承租鐵皮屋改槍，透過陳姓（24歲）、蔡姓（20歲）男子販賣，每把開價約5萬5千元。

刑事局偵一大隊第三隊去年底查獲兩人持槍，追查賣家是潘等人，17日搜索鐵皮屋，陸續拘提潘等3人。3人稱改槍是興趣，沒有販賣；潘、陳因毒品案入監服刑，蔡獲交保。

刑事局偵六大隊第五隊查獲6人持槍，其中海產店老闆黃姓男子（40歲）涉嫌改造，警方懷疑販賣，檢方聲押獲准。