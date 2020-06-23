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台南機車騎士停紅燈亮槍吵架 女警巧見查獲改造槍彈
「行車糾紛，有人亮槍！」台南市北安路和安通路口，兩輛機車停等紅燈時，兩騎士突然下車爭吵，許姓男子涉嫌自機車置物箱內取出槍枝向對方比畫，民眾向後方大喊有槍，引起市警三分局安順所巡羅女警蔡佩娟注意，蔡騎車上前追緝請求支援盤查嫌疑人，查獲改造槍枝和子彈。
安順所女警蔡佩娟前天深夜時，在北安路與安通路口騎警用機車停等紅燈時，見對向機車待轉區停等紅燈兩輛機車騎士突然下車爭吵，自機車置物箱內取出疑似槍枝物體向對方比畫，民眾向後方大喊有槍以吸引警方注意。
許姓男子（36歲）發現苗頭不對便將槍枝丟回置物箱，要騎車離開現場，蔡見狀馬上車上前追緝請求支援，在離路口數十公尺處將嫌疑人攔停，盤查嫌疑人，支援警力迅速趕赴現場。
許嫌在員警逮捕過程中頻頻有小動作反抗，直到優勢警力到場支援後，許嫌眼看大勢已去，主動交付機車鑰匙，配合開啟置物箱，置物箱內起出改造手槍一把、彈匣一只及兩顆子彈，把許嫌帶返派出所依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例案移送法辦。
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