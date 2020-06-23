影／暴力介入魚貨經營 南警瓦解統促黨背景的犯罪集團

台南市政府刑事警察大隊今宣布剷除以統一促進黨吳姓男子為首的暴力犯罪集團，檢肅吳等6人到案。警方指出，吳等除介入將軍漁港魚貨經營權，更經營職業賭場砸店強索特種行業保護費，不法所得逾千萬元。

吳昨到案否認是統促黨成員，也否認犯行，但警方根據蒐證畫面與掌握被害人指證，多名黨羽也坦承犯行，並起獲棍棒、手銬、天九牌、帳冊、行動電話等證物，警方訊後依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移請台南地方檢察署偵辦。

台南市刑大指出，去年1月起接獲民眾報案指稱，「統一促進黨○虎堂」黨員39歲吳某率旗下暴力犯罪集團成員，經常於台市將軍、學甲、佳里等地流竄吸收成員，並於將軍及西港區設活動據點。

警方說，吳某等人平日以經營天九牌職業賭場牟利，作為組織主要經濟來源，另為拓展組織勢力範圍，更介入將軍漁港魚貨經營權，攤商如有不從即率眾施暴，藉以逼迫攤商讓渡經營權。

吳嫌等另號召旗下成員介入將軍、學甲、佳里等地區多家特種行業、電子遊戲場及檳榔攤，以暴力砸店方式，脅迫業者按月交付2萬元不等保護費，氣焰囂張，儼然成為新一代海線幫派角頭勢力。

市刑大獲報後隨即與學甲分局共同組成專案小組，報請台南檢察署指揮偵辦。專案小組經過數月偵蒐，見時機成熟，昨清晨調集新營、佳里、學甲、善化、第五等分局百名警力，分持拘票10張、搜索票18張暨刑事傳票23張收網，一舉檢肅集團首惡目標吳嫌及旗下幫派成員共6人到案。