W飯店毒趴案 女模找密醫排毒判7月

綽號「土豪哥」的朱家龍在台北市「W」飯店辦毒趴，致郭姓女模喪命，本月7日刑滿出獄；同場傳播妹、女模「醬醬」劉秭安因找密醫幫郭女打排毒針，被控違反醫師法，台北地院今天判劉女有期徒刑7月。可上訴。

劉秭安開庭時否認犯罪，稱當時狀況緊急，她只想找人幫助郭姓女模；劉女說，八大行業都有醫生的資料，她無法判斷誰有醫師執照、誰沒醫師執照。

朱家龍2016年12月4日在「W」飯店連開3天毒趴，郭姓女模因施用混毒過量，同月7日出現神智不清症狀，送醫急救後不治。