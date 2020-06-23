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W飯店毒趴案 女模找密醫排毒判7月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

綽號「土豪哥」的朱家龍在台北市「W」飯店辦毒趴，致郭姓女模喪命，本月7日刑滿出獄；同場傳播妹、女模「醬醬」劉秭安因找密醫幫郭女打排毒針，被控違反醫師法，台北地院今天判劉女有期徒刑7月。可上訴。

劉秭安開庭時否認犯罪，稱當時狀況緊急，她只想找人幫助郭姓女模；劉女說，八大行業都有醫生的資料，她無法判斷誰有醫師執照、誰沒醫師執照。

朱家龍2016年12月4日在「W」飯店連開3天毒趴，郭姓女模因施用混毒過量，同月7日出現神智不清症狀，送醫急救後不治。

檢察官偵查毒趴案發現，郭女毒性發作當時，現場人士擔心施用毒品被查獲，未立刻安排就醫，反而找來曾在陸軍衛生勤務學校服役的吳柏澂以1200元價碼施打「排毒針」，檢方追查，通知吳柏澂人就是劉秭安，劉女事後支付吳男2500元，認為劉女是違反醫師法的共犯，將她起訴。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

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