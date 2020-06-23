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影／慶端午台中警犬隊KUSO 雙犬唱雙簧耍萌賀節
台中市警局警犬隊已成軍2年多，警犬隊為了犒賞辛苦的緝毒犬，特別準備了犬隻專用的飼料製作成粽子，讓警犬大快朵頤，但警犬隊員也發揮創意，以擬人化的手法，用「狗頭人身」的方式，拍攝一段影片，讓警犬Ninja、Pinky一搭一唱，以幽默的方式，祝賀國人佳節愉快。
台中市警局警犬隊表示，端午節將至，警犬隊特別準備了犬隻專用的粽子，犒賞平時辛勤工作的警犬，另外還拍成逗趣的影片分享給民眾賀節，影片是以穿著制服的警犬Pinky與Ninja為主角，但以擬人化的方式，由領犬員王玉德與張煒堃躲在制服底下伸出雙手，形成「狗頭人身」的趣味情景，在搭配領犬員的配音，讓兩隻警犬一搭一唱，為國人祝賀佳節。
台中市警局警犬隊表示，警犬隊成軍迄今已2年多，其中擔任偵爆及防衛工作的比利時狼犬Ninja是警犬中的大學長，除協助攻堅並破獲數件槍砲案外，更因帥氣外表擁有不少死忠粉絲，領犬員也時常在網路發表短片，展現警犬與領犬員的默契。
台中市警犬隊表示，由於警犬工作不單僅場所安全維護，也需支援他單位執行槍砲、毒品搜索、臨檢等勤務，出勤時需高度配合領犬員指令；考量犬隻特性，領犬員平日的訓練時，常透過各式各樣精心設計、看似遊戲的訓練過程達成工作目的，讓犬隻享受工作的樂趣並得到成就，並從中培養犬隻與領犬員的感情與默契。
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