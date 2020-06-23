影／慶端午台中警犬隊KUSO 雙犬唱雙簧耍萌賀節

台中市警局警犬隊已成軍2年多，警犬隊為了犒賞辛苦的緝毒犬，特別準備了犬隻專用的飼料製作成粽子，讓警犬大快朵頤，但警犬隊員也發揮創意，以擬人化的手法，用「狗頭人身」的方式，拍攝一段影片，讓警犬Ninja、Pinky一搭一唱，以幽默的方式，祝賀國人佳節愉快。

台中市警局警犬隊表示，端午節將至，警犬隊特別準備了犬隻專用的粽子，犒賞平時辛勤工作的警犬，另外還拍成逗趣的影片分享給民眾賀節，影片是以穿著制服的警犬Pinky與Ninja為主角，但以擬人化的方式，由領犬員王玉德與張煒堃躲在制服底下伸出雙手，形成「狗頭人身」的趣味情景，在搭配領犬員的配音，讓兩隻警犬一搭一唱，為國人祝賀佳節。

台中市警局警犬隊表示，警犬隊成軍迄今已2年多，其中擔任偵爆及防衛工作的比利時狼犬Ninja是警犬中的大學長，除協助攻堅並破獲數件槍砲案外，更因帥氣外表擁有不少死忠粉絲，領犬員也時常在網路發表短片，展現警犬與領犬員的默契。