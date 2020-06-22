旅店開毒趴近3天！女過量吸毒休克亡 男過失致死起訴

鍾姓男子今年3月和友人林姓女子，在旅店開毒趴，將近3天時間疑似混用多種新興毒品，林因此嘔吐、發燒甚至在地上打滾，鍾延遲送醫7個多小時，導致林身亡。士林地檢署日前偵結，認定林過量施用毒品混咖啡致死，鍾涉犯過失致死罪嫌，依法起訴。

起訴指出，37歲鍾姓男子今年3月18日晚上11時許，開車載林女到新北汐止區一家旅店，在房間開毒趴，共同施用搖頭丸及多種毒品咖啡包，時間長達將近3天。

20日下午2時許，林女因吸毒頭昏、嘔吐、發燒，甚至在地上打滾，手用力打地板，身體不適。鍾疑怕吸毒曝光，延遲求救，直到下午6時許，才通知林女的余姓友人到旅店幫忙處理。

余發現，林女倒在浴缸，協助扶她到床上，更換髒濕衣物，還餵食少許開水，但林仍無法說話表達，只能睜開眼睛傻笑。余見林未好轉，認為事態嚴重，晚上9時許，開著鍾的汽車送林女到醫院，但仍搶救不治身亡。

法醫解剖報告認為，林女因過量使用二、三級毒品，及混合使用三級毒品愷他命、芬納西泮、抗憂鬱劑等，導致毒品藥物中毒休克死亡。

案發後警方在旅店房間內查獲，搖頭丸、愷他命及5種毒咖啡包，毒品總淨重超過100公克，還有吸食用具等證物。余證稱，鍾在下午2時許就發現林身體不適。鍾否認過失致死罪嫌，涉持有、施用毒品罪嫌，另案偵辦。