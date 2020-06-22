快訊

「顏清標換肝功臣」陳肇隆被勸進選高市長 藍營證實回應了

罷中黃捷後 挺韓人士曝下個目標是她：將設「罷琳總部」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅店開毒趴近3天！女過量吸毒休克亡 男過失致死起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

鍾姓男子今年3月和友人林姓女子，在旅店開毒趴，將近3天時間疑似混用多種新興毒品，林因此嘔吐、發燒甚至在地上打滾，鍾延遲送醫7個多小時，導致林身亡。士林地檢署日前偵結，認定林過量施用毒品混咖啡致死，鍾涉犯過失致死罪嫌，依法起訴。

起訴指出，37歲鍾姓男子今年3月18日晚上11時許，開車載林女到新北汐止區一家旅店，在房間開毒趴，共同施用搖頭丸及多種毒品咖啡包，時間長達將近3天。

20日下午2時許，林女因吸毒頭昏、嘔吐、發燒，甚至在地上打滾，手用力打地板，身體不適。鍾疑怕吸毒曝光，延遲求救，直到下午6時許，才通知林女的余姓友人到旅店幫忙處理。

余發現，林女倒在浴缸，協助扶她到床上，更換髒濕衣物，還餵食少許開水，但林仍無法說話表達，只能睜開眼睛傻笑。余見林未好轉，認為事態嚴重，晚上9時許，開著鍾的汽車送林女到醫院，但仍搶救不治身亡。

法醫解剖報告認為，林女因過量使用二、三級毒品，及混合使用三級毒品愷他命、芬納西泮、抗憂鬱劑等，導致毒品藥物中毒休克死亡。

案發後警方在旅店房間內查獲，搖頭丸、愷他命及5種毒咖啡包，毒品總淨重超過100公克，還有吸食用具等證物。余證稱，鍾在下午2時許就發現林身體不適。鍾否認過失致死罪嫌，涉持有、施用毒品罪嫌，另案偵辦。

檢察官認為，鍾明知人體可能長時間因持續混合施用數種藥物，引發多重藥物中毒，卻疏未注意，沒有盡快送林女就醫，反而通知沒有醫護專業的余至旅店共謀解決方法，延遲送醫造成林死亡，全案依照過失致死罪嫌起訴。

士林地檢署。圖 /本報資料照片
士林地檢署。圖 /本報資料照片

毒品 發燒

延伸閱讀

影／德警盤查毒品引衝突 砸車搶劫前所未見

屏東縣警局新任局長 加強掃蕩槍枝、毒品、黑幫

笑氣列管 追非法來源

非法笑氣到底從哪流出？ 各部會小組將聯合稽查

相關新聞

旅店開毒趴近3天！女過量吸毒休克亡 男過失致死起訴

鍾姓男子今年3月和友人林姓女子，在旅店開毒趴，將近3天時間疑似混用多種新興毒品，林因此嘔吐、發燒甚至在地上打滾，鍾延遲送...

【重案揭密5】機密晶片傳說、難破譯密碼本 張錫銘案謎團未解

張錫銘，台灣治安史上無法抹去的名字。他曾是警方頭疼的十大槍擊要犯、綁架集團首腦，涉殺人、擄人勒贖，最可怕的是隨身攜帶火力驚人的AK47突擊步槍、烏茲衝鋒槍和M26手榴彈，儼然「人體火藥庫」。檢警成立「獵龍專案」展開為期十年圍捕，警匪駁火多次，最後出動反恐裝甲車才讓他負傷落網。

影／2孫子搶食打架被罰跪舉石！民眾PO網引熱議 外公知錯了

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼出一段影片，有2名小男孩跪舉著大石頭，其中一名男孩手還一度沒力，石頭掉在地上，另一名男...

大溪老街傳槍響！手槍式衝鋒槍連開10槍警告 男中4彈

桃園市大溪老街昨晚傳出槍響，23歲陳姓男子持罕見土耳其小型衝鋒槍，朝39歲劉男開10槍，4槍擊中劉的腹部、右大腿未擊中要...

大選開票不滿得票數 網友恐嚇王婉諭「還有兩個可砍」遭起訴

王姓女網友不滿支持的總統候選人與政黨立法委員得票數不如預期，竟在臉書上發文針對時代力量立法委員王婉諭，「沒關係！牠還有兩...

桃園大溪老街傳槍響 男子連開10槍逃逸後投案

桃園市大溪老街昨天傍晚傳出槍響，一名陳姓男子持改造手槍朝劉姓被害人連開10槍，所幸被害人送醫後暫無生命危險，陳男也於事發...

板橋悍警哄狗 意外查獲長短槍

新北市板橋分局員警路上攔查交通違規，見車主異常緊張，又看車上2隻狗狂吠，直覺有異，於是一面說「乖乖乖」安撫狗，一方面又謹...

國農乳品爆授權爭議！商標所有權人指唯一合法授權廠商

「國農牛乳」家族內鬥燒出授權爭議！繼天守實業公司6月17日開記者會，不滿國農牛乳的商標所有權人金玉時公司雙重授權給另一家...

【重案揭密4】南迴搞軌案疑點重重 監控曝光「人沒了」一度陷窘境

南迴搞軌案案情引人入勝，犯嫌李泰安、李雙全兄弟及父親李聚寶，與專案小組鬥智過程高潮迭起。據透露，警方懷疑李雙全涉嫌殺妻詐保後，在凌晨才結束的專案會議中決定天明後約談，但當負責監控李家的員警回報「李泰安剛剛來詢問需不需要蚊香」時，專案小組仍決定再等幾小時才行動，不料李雙全就在這個空檔自殺身亡，讓全案陷入缺乏直接證據的窘境。

台中9歲陽光女童被媽割3刀 曾向老師反映目睹家暴

台中市昨驚傳母親涉嫌持刀割傷女兒的家暴案，林姓女童就讀的國小校長表示，女童是單親家庭並與外公、外婆一起住；本學期曾與老師...

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

台中市北屯區民宅昨天上午傳出林姓女子持利刃割傷女兒的案件，女童經送醫後，沒有生命危險，經鄰居透露，案發時聽到救護車開進小...

遭母刺傷受驚嚇 台中女童醒來問「我怎麼受傷了？」

台中市北屯昨驚傳母親涉嫌持刀割傷9歲女兒的家暴案，幸未傷及重要動脈，沒有生命危險，目前檢警調查中。據了解，29歲的母親曾...

熱門新聞

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

誇張！全家大豹溪邊玩水 9歲兒落水沖到下游都沒發現

太離譜！台南兩名男教練 性侵3名男學生

蘇花改調高速限首日衝場 藝人陳為民騎大重機違規挨罰

台中媽疑持利刃割傷9歲女兒 傷童送加護病房將另安置

影／桃園機車男不爽交管！拿磚塊狂砸頭 倒地也不鬆手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。