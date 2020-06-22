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大溪老街傳槍響！手槍式衝鋒槍連開10槍警告 男中4彈
桃園市大溪老街昨晚傳出槍響，23歲陳姓男子持罕見土耳其小型衝鋒槍，朝39歲劉男開10槍，4槍擊中劉的腹部、右大腿未擊中要害，送醫後今天仍在治療中。開槍現場中山路就在大溪老街熱門觀光區，天未暗還有不少遊客，突然間槍聲大作嚇壞許多人紛紛躲避。
陳昨晚間近6點開槍後隨即離開現場，搭上一輛接應車逃逸，3小時後，帶槍到桃園區埔子派出所投案，全案移由大溪警分局漏夜追查，陳只輕描淡寫和劉有債務糾紛，但是什麼樣的債務糾紛卻不肯說，還要求夜間不訊問。警方今天再訊問時他強調行使緘默權不肯回答問題，全案今晚依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方查出陳男拿的是仿製土耳其槍枝，有連發功能，陳說本來只想要開槍警告，沒想到槍可連發，一下就10槍都偏右腹、右腿，劉中4槍送醫後雖保住性命但仍需觀察，劉表示不認識陳，也不知道為什麼會被開槍，他昨天傍晚回家，進家門後想到還有東西在車上，於是出門準備走到停車處，沒想到才出門沒多久就被埋伏的陳男開槍。
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