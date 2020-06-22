快訊

「顏清標換肝功臣」陳肇隆被勸進選高市長 藍營證實回應了

罷中黃捷後 挺韓人士曝下個目標是她：將設「罷琳總部」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大溪老街傳槍響！手槍式衝鋒槍連開10槍警告 男中4彈

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市大溪老街昨晚傳出槍響，23歲陳姓男子持罕見土耳其小型衝鋒槍，朝39歲劉男開10槍，4槍擊中劉的腹部、右大腿未擊中要害，送醫後今天仍在治療中。開槍現場中山路就在大溪老街熱門觀光區，天未暗還有不少遊客，突然間槍聲大作嚇壞許多人紛紛躲避。

陳昨晚間近6點開槍後隨即離開現場，搭上一輛接應車逃逸，3小時後，帶槍到桃園區埔子派出所投案，全案移由大溪警分局漏夜追查，陳只輕描淡寫和劉有債務糾紛，但是什麼樣的債務糾紛卻不肯說，還要求夜間不訊問。警方今天再訊問時他強調行使緘默權不肯回答問題，全案今晚依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方查出陳男拿的是仿製土耳其槍枝，有連發功能，陳說本來只想要開槍警告，沒想到槍可連發，一下就10槍都偏右腹、右腿，劉中4槍送醫後雖保住性命但仍需觀察，劉表示不認識陳，也不知道為什麼會被開槍，他昨天傍晚回家，進家門後想到還有東西在車上，於是出門準備走到停車處，沒想到才出門沒多久就被埋伏的陳男開槍。

陳姓男子持少見改造小型衝鋒槍，連開1０槍打傷劉姓男子。記者鄭國樑／翻攝
陳姓男子持少見改造小型衝鋒槍，連開1０槍打傷劉姓男子。記者鄭國樑／翻攝
大溪老街昨晚假日傳出槍響，警方封鎖現場，清空觀光客。記者鄭國樑／翻攝
大溪老街昨晚假日傳出槍響，警方封鎖現場，清空觀光客。記者鄭國樑／翻攝

大溪老街

延伸閱讀

桃園大溪老街傳槍響 男子連開10槍逃逸後投案

前後任男友為女友相約談判 逞凶開槍示威後落網

無人開槍！中印邊界的「石塊與棍棒」大戰 45年來最大

桃市5大景點即起不限人流 下月北橫探險節打頭陣

相關新聞

旅店開毒趴近3天！女過量吸毒休克亡 男過失致死起訴

鍾姓男子今年3月和友人林姓女子，在旅店開毒趴，將近3天時間疑似混用多種新興毒品，林因此嘔吐、發燒甚至在地上打滾，鍾延遲送...

【重案揭密5】機密晶片傳說、難破譯密碼本 張錫銘案謎團未解

張錫銘，台灣治安史上無法抹去的名字。他曾是警方頭疼的十大槍擊要犯、綁架集團首腦，涉殺人、擄人勒贖，最可怕的是隨身攜帶火力驚人的AK47突擊步槍、烏茲衝鋒槍和M26手榴彈，儼然「人體火藥庫」。檢警成立「獵龍專案」展開為期十年圍捕，警匪駁火多次，最後出動反恐裝甲車才讓他負傷落網。

影／2孫子搶食打架被罰跪舉石！民眾PO網引熱議 外公知錯了

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼出一段影片，有2名小男孩跪舉著大石頭，其中一名男孩手還一度沒力，石頭掉在地上，另一名男...

大溪老街傳槍響！手槍式衝鋒槍連開10槍警告 男中4彈

桃園市大溪老街昨晚傳出槍響，23歲陳姓男子持罕見土耳其小型衝鋒槍，朝39歲劉男開10槍，4槍擊中劉的腹部、右大腿未擊中要...

大選開票不滿得票數 網友恐嚇王婉諭「還有兩個可砍」遭起訴

王姓女網友不滿支持的總統候選人與政黨立法委員得票數不如預期，竟在臉書上發文針對時代力量立法委員王婉諭，「沒關係！牠還有兩...

桃園大溪老街傳槍響 男子連開10槍逃逸後投案

桃園市大溪老街昨天傍晚傳出槍響，一名陳姓男子持改造手槍朝劉姓被害人連開10槍，所幸被害人送醫後暫無生命危險，陳男也於事發...

板橋悍警哄狗 意外查獲長短槍

新北市板橋分局員警路上攔查交通違規，見車主異常緊張，又看車上2隻狗狂吠，直覺有異，於是一面說「乖乖乖」安撫狗，一方面又謹...

國農乳品爆授權爭議！商標所有權人指唯一合法授權廠商

「國農牛乳」家族內鬥燒出授權爭議！繼天守實業公司6月17日開記者會，不滿國農牛乳的商標所有權人金玉時公司雙重授權給另一家...

【重案揭密4】南迴搞軌案疑點重重 監控曝光「人沒了」一度陷窘境

南迴搞軌案案情引人入勝，犯嫌李泰安、李雙全兄弟及父親李聚寶，與專案小組鬥智過程高潮迭起。據透露，警方懷疑李雙全涉嫌殺妻詐保後，在凌晨才結束的專案會議中決定天明後約談，但當負責監控李家的員警回報「李泰安剛剛來詢問需不需要蚊香」時，專案小組仍決定再等幾小時才行動，不料李雙全就在這個空檔自殺身亡，讓全案陷入缺乏直接證據的窘境。

台中9歲陽光女童被媽割3刀 曾向老師反映目睹家暴

台中市昨驚傳母親涉嫌持刀割傷女兒的家暴案，林姓女童就讀的國小校長表示，女童是單親家庭並與外公、外婆一起住；本學期曾與老師...

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

台中市北屯區民宅昨天上午傳出林姓女子持利刃割傷女兒的案件，女童經送醫後，沒有生命危險，經鄰居透露，案發時聽到救護車開進小...

遭母刺傷受驚嚇 台中女童醒來問「我怎麼受傷了？」

台中市北屯昨驚傳母親涉嫌持刀割傷9歲女兒的家暴案，幸未傷及重要動脈，沒有生命危險，目前檢警調查中。據了解，29歲的母親曾...

熱門新聞

影／畫面曝光！台中媽持刀砍女兒3刀 外公急抱孫女就醫

誇張！全家大豹溪邊玩水 9歲兒落水沖到下游都沒發現

太離譜！台南兩名男教練 性侵3名男學生

蘇花改調高速限首日衝場 藝人陳為民騎大重機違規挨罰

台中媽疑持利刃割傷9歲女兒 傷童送加護病房將另安置

影／桃園機車男不爽交管！拿磚塊狂砸頭 倒地也不鬆手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。