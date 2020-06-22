桃園大溪老街傳槍響 男子連開10槍逃逸後投案

桃園市大溪老街。聯合報系資料照片／記者高宇震攝影 桃園市大溪老街昨天傍晚傳出槍響，一名陳姓男子持改造手槍朝劉姓被害人連開10槍，所幸被害人送醫後暫無生命危險，陳男也於事發後1小時在桃園區投案，警方仍在調查當中。

桃園市警察局大溪分局今天指出，昨天傍晚5時50分許，大溪老街傳出多聲槍響，23歲陳姓男子獨自一人前往39歲劉姓被害人住處附近埋伏，趁劉男外出時，持改造手槍朝被害人身體右側連開10槍後逃逸。

警方表示，事發時，附近街坊民眾及逛街遊客還以為是在放鞭炮，直到救護車抵達，才驚覺發生槍擊案。救護人員發現劉男的腹部、右手臂、右大腿多處受傷，但意識清楚，送醫急救後暫無生命危險。

逃逸的陳姓男子，在事發後1小時，攜帶涉案槍枝前往桃園警分局埔子派出所投案，警方初步調查，陳男疑因債務糾紛前往索討未果，才會持槍射擊被害人。

案發轄區的大溪警分局昨晚將陳嫌帶回依法偵辦，目前全案正由警方偵訊，以釐清相關案情。