板橋悍警哄狗 意外查獲長短槍

新北市板橋分局員警路上攔查交通違規，見車主異常緊張，又看車上2隻狗狂吠，直覺有異，於是一面說「乖乖乖」安撫狗，一方面又謹慎搜車，果真找到長短槍各一把，讓員警大吃一驚，立刻叫支援，全案最後以槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

據了解，黃男（45歲）上周三傍晚開車搭載女性友人，行經板橋府中路與西門街口時，因為停等紅燈時越線相當多，當時巡邏路過的板橋分局員警覺得有異，於是主動上前盤查。

警方指出，黃男眼神閃爍，講話不時會緊張顫抖，直覺有異，經車主同意後，果然在駕駛座後方地板上發現一把改造手槍，又在後車廂內發現一個包包，裡面放著一把長槍，事後查證長槍是操作槍。

警詢時，男子坦言槍是他的，因為槍砲彈藥條例修正，剛好要去繳槍，沒想到路上就被警察發現，但員警對他說法存疑，仍依槍砲條例送辦。