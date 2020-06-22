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高雄關端午節加強緝私 查獲市值3000萬未稅菸

中央社 / 高雄22日電

端午節前加強緝私，財政部關務署高雄關今天在一只轉口貨櫃查獲滿櫃的未稅菸，初步清點約50萬包，市值約新台幣3000萬元，依法查扣處理，並持續追查相關幕後集團。

為加強端午節前緝私，高雄關查緝人員運用風險管理機制，經大數據分析過濾高風險標的，發現這只40呎自越南起運卸存高雄港預定轉運至美國的貨櫃，相關可疑，鎖定在卸存高雄港碼頭即開櫃檢查。

高雄關相關緝私人員先不動聲色，待這只申報貨名為水泥相關物品的轉口貨櫃卸儲在高雄港碼頭後，隨即開櫃查核，果然是塞滿整個貨櫃的「EAGLE」牌等未稅菸品，動用大批緝私關員搬運清點，初步估算約50萬包。

高雄關表示，整個貨櫃來貨與提單及艙單申報不符，違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，依法查扣。呼籲民眾勇於檢舉不法走私行為，免費檢舉走私專線為0800-711117。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄港 碼頭 走私

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