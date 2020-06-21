非法笑氣到底從哪流出？ 各部會小組將聯合稽查

國內笑氣濫用愈來愈嚴重，笑氣廣泛用於工業、醫療、食品等多種管道，過去官方或業界也未追蹤笑氣每一筆轉手交易資料，難以調查市面非法流竄的笑氣從何而來，又是如何進入青少年「毒趴」。環保署表示，未來列管笑氣後，下一步就是盤查非法笑氣來源，以便加強防堵，相關部會將成立小組聯合稽查。

據了解，行政院一度請法務部研商笑氣納為毒品的可能性，盼加強管制力道，不過笑氣合法用途多，特性也不像一般毒品，沒有成癮性，難以列為毒品，才決定以環保署毒管法處理。而笑氣不符合慢毒性、致癌、急毒、環境賀爾蒙等四大毒化物特性，最後列為關注化學物質。

環保署化學局評估管理組長許仁澤表示，為進一步掌握非法笑氣源頭，目前環保署、工業局、食藥署等相關部會已各自成立小組，若有警政單位到各大夜店、毒趴查緝發現非法笑氣時，小組都要到現場聯合稽查，設法釐清這些笑氣的來源。

許仁澤表示，現在有些查緝到的笑氣鋼瓶會標示廠商名字，但可能是合法買來又非法轉售出去，難以證明非法供貨者是誰。笑氣轉手交易也尚未建立申報制度，「賣給誰都沒證據」，但列管後，笑氣流向都會一清二楚，未來稽查發現非法笑氣時，就能具體掌握供貨者身分。

笑氣管制議題也在外國引發關注，環保署研究，英國將笑氣列為精神活性物質，全面禁止生產、供應、持有、進出口，是管制最為嚴格的國家。