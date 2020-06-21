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遏止笑氣毒趴 環保署擬禁網購、添異味「臭到不想吸」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導

俗稱「笑氣」的一氧化二氮未被列為毒品，便宜容易取得，網拍也買得到，近年快速在青少年間濫用。環保署擬將工業用笑氣列為關注化學物質，有許可證才可交易，全面禁止網路販售，非正面表列用途須添加二氧化硫，讓笑氣「臭」到無法吸食，預計年底上路。

笑氣是一種吸入性全身麻醉劑，長期使用會影響血液及神經系統功能，最近出現許多青少年將笑氣與其他毒品併用致死的案例。

笑氣分成食品、醫療、工業等三大用途，前兩者由衛福部主管，至於工業用笑氣，製造商要向工業局申報流向，但笑氣交給代理商、經銷商等下游業者後，是否再轉售其他廠商或個人，這部分沒有掌握，被懷疑是笑氣流出缺口之一。

為填補管制漏洞，環保署毒物及化學局長謝燕儒表示，工業用笑氣將於六月底預告為關注化學物質，年底公告生效，盼了解國內製造、進口、販賣現況，加強列管，避免青少年不當使用影響健康。

化學局評估管理組長許仁澤指出，工業用笑氣列為關注外學物質後，從上游到下游都要有許可證才可買賣，否則可罰3萬元至30萬元，必要時勒令歇業，所有販賣流向都要申報登記。未來網路全面禁賣笑氣，已先輔導網拍平台用關鍵字搜尋笑氣商品，有疑慮的就先下架，業者也願配合。

為避免民眾吸食，許仁澤說，將正面表列工業用笑氣的合法用途，如電子業、鋼鐵業，未被納入正面表列的笑氣，必須添加二氧化硫等異味劑，也考慮加入瓦斯異味劑乙硫醇，「一點點就很臭」。這段期間會再找業者討論，還有哪些用途應該列入正面表列項目。

許仁澤說，現在違法吸食笑氣是用社會秩序維護法處理，未來列管後，就會追蹤笑氣販賣源頭，經銷商也要記錄出售資料。

俗稱「笑氣」的一氧化二氮近年常用於非法吸食。本報資料照片
俗稱「笑氣」的一氧化二氮近年常用於非法吸食。本報資料照片

毒品 網拍 環保署

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