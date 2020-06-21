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鵝鑾鼻海域無顱男屍難辨身分 檢方將複驗

中央社 / 屏東縣21日電

墾丁鵝鑾鼻外海昨天下午5時許，一艘膠筏發現一具僅剩下只剩軀體的浮屍在海上漂流。記者陳弘逸／翻攝
墾丁鵝鑾鼻外海昨天下午5時許，一艘膠筏發現一具僅剩下只剩軀體的浮屍在海上漂流。記者陳弘逸／翻攝

屏東鵝鑾鼻海域昨天發現1具漂浮海面，穿著潛水裝的男性屍體，且屍體頭顱、雙臂、雙腳掌都已不見，檢方今天下午驗屍後，因屍體腐爛無法辨識身分，也無法判定意外或他殺，將再複驗。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，檢察官下午相驗後，由於屍體腐爛，無法判定是意外或他殺，初步無法辨識身分，也還沒有人出來指認，將擇日複驗。

海巡署表示，經檢察官相驗，從手骨頭外觀判斷沒有骨折或其他外傷，手指末梢缺損，初判為男性。

這具男性屍體被發現在鵝鑾鼻外1浬處海面，身上穿著黑色防寒衣褲，腰部有汽車輪胎內胎、腰際有佩刀，但已沒有頭顱、雙臂、雙腳掌、潛水衣左手臂上還有EVO字樣、潛水衣衣領則有elite標籤字樣。

海巡檢整相關證物及資訊後除公告周知，也協請相關單位或人士前往比對、指認。

屍體 檢察官

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