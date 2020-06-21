京華城拆除工程8樓坍塌 活埋1工人

北市京華城八樓工地昨天坍塌，一樓工人遭活埋，施工單位出動怪手清除土方。 圖／讀者提供

台北市京華城去年底熄燈，還在進行拆除工程作業，不料昨天下午八樓工地突然坍塌，大量鋼筋、鋼條及土方將正在一樓施工的邱姓工人活埋，截至昨晚十點四十分，消防員挖到邱使用的「小山貓」，發現邱被困在裡面，四肢變形，失去生命跡象，緊急送醫。

台北市副市長黃珊珊昨晚到工地視察，她說，生命探測儀遇到鋼骨會反射，比較沒有用，工人位置大概就土方裡；黃珊珊說，該拆除工程已勒令全面停工，沒有得到安全防護前不會復工。

消防局表示，昨天下午三點二十分，獲報京華城工地意外，現場有一人受困，到場發現一樓有圓錐狀坍塌土方；據目擊工人描述，有一名工人遭土方活埋，現場清點工人數，的確有工人失蹤。

據了解，京華城是十二樓拆除工程，整棟樓中間有打通的圓型狀天井，工人將雜物從天井丟到一樓，再由邱姓男子（四十七歲）用小山貓將雜物載到貨車上清出。

邱男昨天下午在一樓進行作業時，八樓突然坍方，他連人帶車遭大量鋼筋及土方活埋；工人出動怪手清除土方，清到剩三乘土方，發現裡頭含有大量鋼筋，只能使用大型機具切除，工人在開挖時，邱男家屬在旁邊看，心急如焚。

北市京華城八樓工地昨天坍塌，一樓工人遭活埋，施工單位出動怪手清除土方，消防員也使用生命探測儀找尋邱姓工人位置。 圖／讀者提供

建管處長張明森表示，基於安全考量，建管處先行以建築法規予以停工處分，待釐清事故原委、施工單位提出改善對策，並經原施工計畫外審專業機構核可後，始得復工。

建管處施工科股長詹益勝說，工地地下一樓的樑柱有小損傷，但不影響工地結構安全。

京華城因施工不慎造成樓板坍塌及人員受困，建管處昨天派人赴現場勘查，同時協調結構技師到現場評估，以防擴大坍塌。