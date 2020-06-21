聽新聞
test
0:00 / 0:00
京華城拆除工程8樓坍塌 活埋1工人
台北市京華城去年底熄燈，還在進行拆除工程作業，不料昨天下午八樓工地突然坍塌，大量鋼筋、鋼條及土方將正在一樓施工的邱姓工人活埋，截至昨晚十點四十分，消防員挖到邱使用的「小山貓」，發現邱被困在裡面，四肢變形，失去生命跡象，緊急送醫。
台北市副市長黃珊珊昨晚到工地視察，她說，生命探測儀遇到鋼骨會反射，比較沒有用，工人位置大概就土方裡；黃珊珊說，該拆除工程已勒令全面停工，沒有得到安全防護前不會復工。
消防局表示，昨天下午三點二十分，獲報京華城工地意外，現場有一人受困，到場發現一樓有圓錐狀坍塌土方；據目擊工人描述，有一名工人遭土方活埋，現場清點工人數，的確有工人失蹤。
據了解，京華城是十二樓拆除工程，整棟樓中間有打通的圓型狀天井，工人將雜物從天井丟到一樓，再由邱姓男子（四十七歲）用小山貓將雜物載到貨車上清出。
邱男昨天下午在一樓進行作業時，八樓突然坍方，他連人帶車遭大量鋼筋及土方活埋；工人出動怪手清除土方，清到剩三乘土方，發現裡頭含有大量鋼筋，只能使用大型機具切除，工人在開挖時，邱男家屬在旁邊看，心急如焚。
建管處長張明森表示，基於安全考量，建管處先行以建築法規予以停工處分，待釐清事故原委、施工單位提出改善對策，並經原施工計畫外審專業機構核可後，始得復工。
建管處施工科股長詹益勝說，工地地下一樓的樑柱有小損傷，但不影響工地結構安全。
京華城因施工不慎造成樓板坍塌及人員受困，建管處昨天派人赴現場勘查，同時協調結構技師到現場評估，以防擴大坍塌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言