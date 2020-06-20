婦人離婚後仍遭前夫家暴 交往的男友路上遇到也被刺傷

雲林縣斗六市一名年約40歲的黃姓婦人與賴姓前夫結婚多年，一年多前離婚，兩人因育有2名幼子，目前仍同住在一起。黃女指出，上個月遭到賴姓前夫家暴，導致身上多處受傷，已聲請保護令獲准。本月14日深夜，賴男與黃女的蘇姓男友在路上巧遇，兩人扭打互毆，過程中蘇男手掌被賴男所攜的水果刀畫傷，兩男互告對方傷害，該案經警方受理報案後，雙方皆依傷害罪移送雲林地檢署偵辦。

據黃女友人轉述，黃女與賴姓前夫因個性不合，於一年多前離婚，但為了照顧2名就讀小學的孩子，黃女仍與賴男及孩子同住，但賴男會限制前妻交友自由，上月更家暴黃女，導致女方身上多處瘀青，黃女已聲請保護令。

據了解，上月14日深夜，賴男與黃女的男友蘇男在路上巧遇，雙方經一陣扭打，蘇男手掌被畫傷10公分傷痕，縫了10多針，黃女隨即和男友到派出所報案，提告前夫傷害告訴。

警方受理報案後，雙方已做完筆錄，賴男也在製作筆錄時告蘇男傷害，雙方皆依傷害罪移送雲林地檢署偵辦。警方建議，黃女可至社會處申辦加強保護令，並請社工協助到法院聲請核發遠離令，約定在有社工的陪同下，至派出所等地親子會面，警方也可進行安全維護。

記者循線找到賴男友人，友人獲知此事大感意外並表示，賴男雖有毒品前科，但也不是逞兇惡極之人。他回憶昔日夫妻倆的臉書，以前常貼合照。雖知兩人現在已離婚，但不曉得事情會發展至此。友人還出示黃女臉書照片，指稱去年11月黃女與賴男還幫孩子慶生並合照，看不出關係有異樣，可能後來三方發生不可解的糾紛，才會釀成賴男衝動作為。