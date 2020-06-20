影／更生男開蛋塔店3天就倒店 經濟壓力沉重舉槍自戕

新北市中和區昨夜發生一起持槍自戕案件，57歲王姓男子疑因經濟壓力沉重，患有身心相關疾病，騎機車去找前老闆求助未見到面，留書希望代為照料妻小，就在前老闆家門口舉槍，朝太陽穴開一槍自戕，當場喪命。警方在現場找到改造克拉克手槍1把、子彈1顆及已擊發彈殼1顆，另在機車車廂內查扣彈頭31顆，今天將報請檢察官相驗。

中和區南工路巷弄內住宅區昨夜驚傳槍響，嚇壞附近不少住戶，警方獲報到場，發現一名男子頭部中槍，倒臥血泊之中，身邊有一把手槍及彈殻，連忙拉起封鎖線進行調採證。

據了解，死者為57歲王姓男子，於昨晚10時50分騎機車到南工路找黃姓前老闆，疑因黃男已酒醉未見到面，王男在門口徘徊一陣子後留下遺書，旋即舉槍自戕。

據悉，王男因槍砲案入獄，今年3月才刑滿出獄，為謀生照顧妻小，6月與人合作在北市開設蛋塔店，但才開門營業3天就因生意慘淡關門，因有房貸等經濟壓力，加上患有身心相關疾病已3年，才會想不開。

為求身後讓妻子有人照顧，王男昨夜騎機車跑去找黃姓前老闆，希望能代為照顧妻小，但黃男因酒醉未見到面，王男因心意已決，留了遺言給妻子及黃男，交待身後事就當街舉槍自戕。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )