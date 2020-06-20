【即時短評】滷肉飯千金主嫌跑了 新北警沒有責任嗎？

板橋一間知名滷肉飯的千金，去年12月險些被人擄走。 示意圖／ingimage 新北警方偵辦板橋滷肉飯千金一案，雖一度抓到主嫌，但因為不符拘提要件被駁，嫌犯至今行蹤不明，無人能保證會否再犯，百姓憂慮在所難免；有趣的是，警察局長陳檡文稱全案比照擄人勒贖案高規格偵辦，卻未報請檢察官指揮，事後人跑了，再說「檢察官是偵查主體，尊重檢察官見解」，說法似乎是想要切割又自打嘴巴。

一般而言，擄人勒贖案件在肉票絕對安全之前，案件是絕對保密。新北警方2015年曾偵辦香港富商綁架案，經驗豐富，不可能不知其中「眉角」；不過，滷肉飯千金案雖未讓歹徒得逞，但歹徒逍遙法外，甚至有可能再犯，面對這種情況，警方僅憑找到人就宣佈破案，然後見人跑了又以一句「檢察官是偵辦主題」搪塞。

據了解，滷肉飯千金遭擄未遂案在事發當時，海山分局其實未報請檢察官指揮，而是等犯嫌通知到案才逕行拘提，且聽完嫌犯供述後，「擄人勒贖」案件因為犯嫌供述就變成「男女感情糾紛」，做完筆錄後就以一般妨害自由罪名移送，做法似乎「高高舉起、輕輕放下」，也莫怪檢察官未能充分調查緣由。

值得一提的是，去年大選期間，新北警方不辭辛勞偵辦假訊息，報指揮不過關，除了以「拜託啦」等語請求檢察官放水，甚至更改罪名，以「預備殺人」改向其他地檢署報指揮，鍥而不捨的辦案精神堪稱典範，為何碰到情節更重大的擄人案就轉彎？

魯肉飯千金一案，新北警方高規格處理，卻未以應有規格報請指揮。在請拘票未果的情況下，即以函送方式送辦。結果，何姓主嫌在逃，會否再犯無人保證，警方最後僅以「檢察官是偵查主體」說明，這顆皮球似乎有點踢太遠了吧？