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判刑沒學乖 大學教授又持毒

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄報導

高雄市某國立大學葉姓教授吸食安非他命遭橋頭地院判刑後不久，又再度持毒被逮。記者賴郁薇／攝影
高雄市某國立大學葉姓教授吸食安非他命遭橋頭地院判刑後不久，又再度持毒被逮。記者賴郁薇／攝影

高雄市一所國立大學葉姓教授涉吸食二級毒品安非他命，獲檢方處分緩起訴，附命完成戒癮治療，但葉未履行完成戒癮規定，緩起訴被檢察官撤銷並起訴，橋頭地院四月才依毒品罪判處葉二月徒刑、得易科罰金，沒想到日前又因持有毒品遭警方逮捕送辦。

據了解，葉教授曾赴美國攻讀博士學位，專攻土壤汙染整治及廢水處理，常投書媒體發表綠色循環經濟觀點，專業度頗受肯定，沒想到私下卻頻頻涉毒鬧上新聞，讓學術界相當訝異。

據調查，員警日前在網路巡邏時，遇到葉語帶暗示地說「要玩嗎？」員警懷疑葉可能有意約開毒趴，藉機跟葉攀談幾句，果然葉就開口邀約員警到一處出租套房「碰面」。

員警六月十三日依約前往，在該出租套房前對葉進行攔查，在葉身上搜出安非他命，當場依現行犯逮捕，詢後移送橋頭地檢署，檢方進行採尿後，命葉先行請回。

據調查，葉去年四月被警方查獲在家中施用安毒，由於安非他命是二級毒品，施用可處三年以下徒刑，葉在偵查期間態度良好，檢方因此對葉處分緩起訴，條件是命葉完成戒癮治療課程，兩年內要按時報到接受採集驗尿措施。

不過，葉上完戒癮治療課程後卻遲遲沒接受驗尿，違背緩起訴履行之規定，檢察官依職權撤銷原處分，並對葉提起公訴。

橋頭地院認為，葉漠視法規禁令吸毒，相當不應該，考量葉坦承犯行，對社會造成的危害有限，應著重醫學治療、心理矯治戒除對毒品的心理依賴，依違反毒品防制條例罪判處二月徒刑，得易科罰金六萬元，可上訴。

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