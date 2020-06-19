派出所員警2年前疏失毒嫌尿未送驗 所長今被調內勤

嘉義市警局今天發布人事令，原二分局新南派出所長黃晨洲，與警局保安科警務員楊智傑互調職務。黃這次調動疑因派出所張姓員警，2年前未將陳姓毒嫌尿液送驗疏失影響，分局初步調查雖無具體事證涉及不法，但黃身為主管督導不周，因此調非主管職。

黃晨洲今晚低調表示，在新南所服務快2年，轉任內勤後仍有許多工作要學習，身在公門，無論調到哪個單位都要認真服務。

本報日前接獲爆料報導，指新南派出所張姓員警等人，於107年12月底在嘉義市彌陀路南帝王大樓，將辦毒趴的陳姓毒嫌等人帶回派出所後，因故未將陳嫌尿液呈報送驗，事發後遭人檢舉。

據了解，張員因交通丶服務績效佳，被警友會提名表揚，引發他人質疑、爆料。市警二分局為自清，將相關人等帶回調查，檢調也向分局、派出所調閱相關人員出勤丶工作記錄簿及當日涉案人驗尿紀錄等資料。

二分局日前公布調查結果，指張姓員警於107年12月底查獲陳嫌等5人涉嫌施用、持有3級毒品4.13公克，因未滿20公克屬行政裁罰，訊問5人筆錄、採集尿液後即任其離去。事後發現陳嫌因被通緝，冒用他人姓名、製作筆錄，張員為持續追查，未將案卷、相關資料陳報分局。