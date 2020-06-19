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國立大學教授涉毒！才吸安非他命被判刑2月 又持毒遭逮

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

大學教授涉毒！高雄市某國立大學葉姓教授去年在家中吸食二級毒品安非他命遭逮，原本橋頭地檢署處分緩起訴，並命他完成戒癮治療，但他卻沒依規定接受戒癮治療，緩起訴遭撤銷，橋頭地院依違反毒品防制條例，判處他有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

據了解，該名葉姓教授曾赴美國攻讀博士學位，具土木環境工程專業背景，卻涉吸毒。警方去年4月查獲他在家中吸食毒品安非他命，依法將他送辦。檢察官原本處分緩起訴，並要求他戒癮，但他卻未完成戒癮治療，緩起訴遭撤銷，全案由橋頭地院審理。

橋頭地院審理認為，葉姓教授漠視法規禁令吸毒，相當不應該，但考量他坦承犯行，對社會造成的危害有限，應著重醫學治療、心裡矯治戒除他對毒品的心裡依賴，依違反毒品防制條例判處他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決才出來不久，據了解，葉姓教授又在本月13日被警方查獲持有毒品安非他命，訊後請回，後續交由檢警偵辦。

高雄市某國立大學葉姓教授去年在家中吸食二級毒品安非他命遭逮，橋頭地院依違反毒品防制條例，判處他有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。記者賴郁薇／攝影
高雄市某國立大學葉姓教授去年在家中吸食二級毒品安非他命遭逮，橋頭地院依違反毒品防制條例，判處他有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。記者賴郁薇／攝影

毒品 吸毒

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