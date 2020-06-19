關14年未槍決 死囚鄭文通病故

因殺妻、兒遭判死刑定讞的鄭文通（中），關十四年未槍決，上周病故。圖／聯合報系資料照片

基隆市男子鄭文通二○○三年與妻子吵架，殺死妻、兒，二○○六年被判死刑定讞，關押在台北看守所十四年未執行；鄭今年四月出現下肢水腫送醫救治，診斷為急性腎衰竭，五月初轉診新北市亞東醫院，確診為大腸癌，住院治療無效，上周病故。

五十五歲的鄭文通被判死刑定讞後，曾以確定判決違憲聲請釋憲，但遲未有下文，因他聲請釋憲，屬於仍在救濟程序，法務部近年執行槍決皆未選定鄭文通執行；他病故後，目前全國牢房的死囚人數為卅八人。

根據最高法院確定判決，鄭文通犯案時年僅卅八歲，其妻子莊瑞美因為瓦斯氣爆受過傷、行動遲緩，常與鄭有口角爭執，小孩出生後，經濟壓力變大，夫妻關係更緊張。

二○○三年二月廿三日，鄭文通與妻子衝突，妻子把鄭與當時年僅五歲兒子趕出家門；翌日，鄭帶兒子回基隆市信義路住處，先喝米酒壯膽，再拿七顆鎮定劑強灌妻、兒吞下，等妻、兒藥效發作後，先拿枕頭悶妻子，再持水果刀朝妻子胸、腹部連刺九刀致死；殺妻後，鄭再持刀刺死兒子。

鄭文通歷審都被判重刑，最高法院審理認為，鄭文通與妻子無深仇大恨，卻殺害妻子與兒子，手段凶殘、泯滅人性，二○○六年六月十五日判鄭文通死刑定讞。

據了解，鄭文通近幾年在看守所內表現尚可，新冠肺炎疫情期間，仍有家屬固定探視，也有到醫院去看他。