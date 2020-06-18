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漁船大副遠洋遭斷2趾「傷處持續發黑」 海空馳援

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

高雄籍漁船「晉義號」日前到大西洋福克蘭群島周邊海域進行海上作業時，船上大副不慎遭油壓機壓碎右腳2隻腳趾，雖緊急止血縫合，傷處仍持續發黑；因新冠肺炎疫情期間，該船無法就近進入鄰近國家港口就醫，只好沿途返台治療。海巡署獲報後啟動「南援專案」，策動海空救援單位馳援該船返台，大幅縮短救援時間，傷者於今天中午順利抵台就醫。

據了解，晉義號5月3日在大西洋福克蘭群島史坦利港北方207浬處進行作業，過程中船上35歲大陸籍苗姓大副不慎遭油壓機壓碎2隻右腳趾，雖船長第一時間立刻止血縫合，苗男也服用消炎藥數日，但傷處仍持續發黑，有組織壞死的疑慮。

因正值新冠肺炎疫情期間，晉義號無法就近前往鄰近國家港口就醫，只好沿途返國救治。晉義號6月10日抵達麻六甲海峽時，才終於有機會通報漁業署提供協助，海巡署接獲漁業署轉報後，立刻啟動「南援專案」，指揮南海任務艦「偉星艦」前往救援。

偉星艦6月14日下午5時10分在太平島北方1.2浬處與晉義號會合後，由南沙分隊CP-1023艇及南沙3號艇，派員著全套防疫裝備進行傷患接駁作業，並送至南沙太平島南沙醫院隔離病房進行評估及縫合治療，經醫師判斷傷者因患部擴大感染，可能有主要肢體殘缺之虞，建議送返台灣本島治療。

海巡署知悉情況後，延續南援專案機制，請求國防部派遣C-130救護機執行空中後送機制，但因期間颱風「鸚鵡」行經南海北部，軍機受外圍環流影響無法執行任務，故6月15日上午8時仍由偉星艦載送傷者返台。

為爭取救援時效，海巡署也協調內政部空勤總隊，派員駕駛直升機提前將苗男吊掛上機，並載返台灣本島就醫，至少縮短8小時救援時間，最後順利在今天中午將苗男送上救護車，使其到院就醫。

海巡署表示，太平島是我國南海人道救援工作的核心據點，海巡署每年皆針對南海救援任務進行演練，至今已第4年，故此次能順利、熟練地馳援晉義號；啟動「南援專案」救援傷者，不僅是兌現政府對漁民提供醫療援助的承諾，也是再次向國際社會證明，我國在南海人道救援不可或缺的地位與實力。

海巡人員著全套防疫裝備進行傷患接駁作業。記者李隆揆／翻攝
海巡人員著全套防疫裝備進行傷患接駁作業。記者李隆揆／翻攝
海巡人員著全套防疫裝備進行傷患接駁作業。記者李隆揆／翻攝
海巡人員著全套防疫裝備進行傷患接駁作業。記者李隆揆／翻攝
海巡人員著全套防疫裝備進行傷患接駁作業。記者李隆揆／翻攝
海巡人員著全套防疫裝備進行傷患接駁作業。記者李隆揆／翻攝
救援人員將苗男送至南沙太平島南沙醫院隔離病房進行評估及縫合治療。記者李隆揆／翻攝
救援人員將苗男送至南沙太平島南沙醫院隔離病房進行評估及縫合治療。記者李隆揆／翻攝

海巡署 南海

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