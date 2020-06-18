漁船大副遠洋遭斷2趾「傷處持續發黑」 海空馳援

高雄籍漁船「晉義號」日前到大西洋福克蘭群島周邊海域進行海上作業時，船上大副不慎遭油壓機壓碎右腳2隻腳趾，雖緊急止血縫合，傷處仍持續發黑；因新冠肺炎疫情期間，該船無法就近進入鄰近國家港口就醫，只好沿途返台治療。海巡署獲報後啟動「南援專案」，策動海空救援單位馳援該船返台，大幅縮短救援時間，傷者於今天中午順利抵台就醫。

據了解，晉義號5月3日在大西洋福克蘭群島史坦利港北方207浬處進行作業，過程中船上35歲大陸籍苗姓大副不慎遭油壓機壓碎2隻右腳趾，雖船長第一時間立刻止血縫合，苗男也服用消炎藥數日，但傷處仍持續發黑，有組織壞死的疑慮。

因正值新冠肺炎疫情期間，晉義號無法就近前往鄰近國家港口就醫，只好沿途返國救治。晉義號6月10日抵達麻六甲海峽時，才終於有機會通報漁業署提供協助，海巡署接獲漁業署轉報後，立刻啟動「南援專案」，指揮南海任務艦「偉星艦」前往救援。

偉星艦6月14日下午5時10分在太平島北方1.2浬處與晉義號會合後，由南沙分隊CP-1023艇及南沙3號艇，派員著全套防疫裝備進行傷患接駁作業，並送至南沙太平島南沙醫院隔離病房進行評估及縫合治療，經醫師判斷傷者因患部擴大感染，可能有主要肢體殘缺之虞，建議送返台灣本島治療。

海巡署知悉情況後，延續南援專案機制，請求國防部派遣C-130救護機執行空中後送機制，但因期間颱風「鸚鵡」行經南海北部，軍機受外圍環流影響無法執行任務，故6月15日上午8時仍由偉星艦載送傷者返台。

為爭取救援時效，海巡署也協調內政部空勤總隊，派員駕駛直升機提前將苗男吊掛上機，並載返台灣本島就醫，至少縮短8小時救援時間，最後順利在今天中午將苗男送上救護車，使其到院就醫。