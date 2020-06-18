快訊

登山失聯11天獲救...楊欣正曾絕望 鞭炮、獵槍聲燃起希望

「雲林鄭太吉」逃不了！雲林檢警掃黑 瓦解犯罪組織

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

自稱「雲林鄭太吉」的28歲鄭姓男子前科累累，於107年間因教唆、妨害自由、傷害、毒品及電信詐欺等犯行入獄一年，隔年5月交保釋放。鄭男4月涉嫌又教唆手下在斗六公正派出所前鬥毆，警方成立專案小組蒐集該組織的相關犯罪事證，本月10日陸續追捕19名成員到案。

鄭姓男子曾於107年5月間涉嫌指揮、教唆旗下小弟犯下槍擊、妨害自由、傷害、毒品及電信詐欺等犯行，共羈押一年後，於108年5月交保釋放。

出獄後的鄭男於4月19日，又因尋仇及毒品交易地盤等糾紛，教唆手下在斗六公正派出所前與仇人鬥毆。警方調查發現，鄭男還分別在斗六、虎尾地區犯下多起持械殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等案，警方成立專案小組蒐集相關犯罪事證。

警方表示，專案小組先於5月中旬在高雄緝捕預備經營電信詐欺機房的鄭男胞兄到案，本月10日陸續又於鄭男與成員住所、活動據點，拘捕19名男女成員，查扣7部自小客車、防彈衣、武士刀、番刀、棍棒、彈簧刀、大榔頭、安非他命、毒咖啡包、空氣長槍、行動電話及筆電等證物。

警訊後，全案依組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌，解送雲林地檢署偵辦。鄭男與4名主要手下因犯罪情節重大，經檢察官聲請羈押禁見獲准。

雲林警方於本月10日展開查緝行動，陸續追捕19名男女成員到案，並查扣防彈衣、武士刀、棍棒、大榔頭、安非他命、毒咖啡包、空氣長槍等相關證物。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方於本月10日展開查緝行動，陸續追捕19名男女成員到案，並查扣防彈衣、武士刀、棍棒、大榔頭、安非他命、毒咖啡包、空氣長槍等相關證物。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方查緝由自稱「雲林鄭太吉」的鄭男所帶頭的組織涉嫌毒品交易，不法所得還用來購置多部名車代步。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方查緝由自稱「雲林鄭太吉」的鄭男所帶頭的組織涉嫌毒品交易，不法所得還用來購置多部名車代步。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方成立專案小組蒐集犯罪事證，瓦解自稱「雲林鄭太吉」的鄭男所帶頭的組織。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方成立專案小組蒐集犯罪事證，瓦解自稱「雲林鄭太吉」的鄭男所帶頭的組織。記者陳苡葳／翻攝

毒品 斗六

延伸閱讀

雲林莿桐1螯蝦場染虹彩病毒 防疫所：已清除蝦隻

韓國瑜63歲生日 今在雲林請昔日小內閣團隊聚餐

雲林肉體金身百年國寶啟程 回駕台灣博物館檢測維修

【刑警的計謀6】台灣國際大毒梟 逍遙數10年栽在「海漂垃圾」

相關新聞

漁船大副遠洋遭斷2趾「傷處持續發黑」 海空馳援

高雄籍漁船「晉義號」日前到大西洋福克蘭群島周邊海域進行海上作業時，船上大副不慎遭油壓機壓碎右腳2隻腳趾，雖緊急止血縫合，...

影／單手騎車被勸導竟加速逃逸 警狂追意外抓到通緝犯

花蓮警分局員警今早騎機車巡邏時，見一名機車騎士單手騎車，想上前勸導注意交通安全，對方看到警察竟加速逃逸，警方一路追了4公...

殺害妻兒死囚鄭文通14年不執行 上周病故於亞東醫院

基隆市男子鄭文通2003年與妻子吵架，將妻、兒殺死害2命，2006年被判處死刑定讞，關押在台北看守所14年未執行；鄭今年...

挑戰公權力！毒男今晚砸破派出所大門 遭警拔槍壓制

位於台北市中山區中山北路一段的中山一派出所，今天晚上8點多，突遭一名男子持安全帽砸破派出所玻璃門，該男子當場被壓制逮補，...

櫥窗怎麼都敲不破 中壢銀樓搶案歹徒遭逮　

桃園市中壢區民權路上日前某銀樓遭人持槍強盜，一名54歲曾姓男子，頭戴半罩式安全帽，持改造手槍走入銀樓內，先朝店內櫥窗開了...

博奕遊戲APP 半年坑殺大陸民眾20億台幣

刑事警察局偵四大隊，今年3月接獲檢舉情資，一名綽號「明哥」男子與大陸不法人士合作，組成網路賭博公司，總公司與系統平台架設...

罷韓案49人涉賄 最高檢察署：還沒結案

高雄市本月6日舉辦罷免前市長韓國瑜投票，韓被罷免，中央選舉委員會訂今年8月15日辦理高雄市長補選；檢察總長江惠民今天說，...

懷疑妻子在飯菜下毒、害舊傷未癒 新北男持刀殺妻遭訴

新北一名有身心相關疾病的郭姓男子，因為肩傷遲遲未癒，又視力退化，認為是妻子所害，今年2月持水果刀連刺對方多刀，造成對方失血過...

熱門新聞

內神通外鬼！兆豐銀行女行員與地政士合謀詐貸3億元

懸賞200萬尋人今匯出 救難英雄要用來添購裝備

3前國會助理涉交付陸情蒐 北檢聲押禁見2人 1人交保

台北醫院大火釀15死14傷 護理師被訴過失致死獲判無罪

殺害妻兒死囚鄭文通14年不執行 上周病故於亞東醫院

國道1號北上湖口路段4車追撞 車流嚴重回堵10公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。