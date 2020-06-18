「雲林鄭太吉」逃不了！雲林檢警掃黑 瓦解犯罪組織

自稱「雲林鄭太吉」的28歲鄭姓男子前科累累，於107年間因教唆、妨害自由、傷害、毒品及電信詐欺等犯行入獄一年，隔年5月交保釋放。鄭男4月涉嫌又教唆手下在斗六公正派出所前鬥毆，警方成立專案小組蒐集該組織的相關犯罪事證，本月10日陸續追捕19名成員到案。

鄭姓男子曾於107年5月間涉嫌指揮、教唆旗下小弟犯下槍擊、妨害自由、傷害、毒品及電信詐欺等犯行，共羈押一年後，於108年5月交保釋放。

出獄後的鄭男於4月19日，又因尋仇及毒品交易地盤等糾紛，教唆手下在斗六公正派出所前與仇人鬥毆。警方調查發現，鄭男還分別在斗六、虎尾地區犯下多起持械殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等案，警方成立專案小組蒐集相關犯罪事證。

警方表示，專案小組先於5月中旬在高雄緝捕預備經營電信詐欺機房的鄭男胞兄到案，本月10日陸續又於鄭男與成員住所、活動據點，拘捕19名男女成員，查扣7部自小客車、防彈衣、武士刀、番刀、棍棒、彈簧刀、大榔頭、安非他命、毒咖啡包、空氣長槍、行動電話及筆電等證物。