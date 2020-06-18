快訊

【無罪亡命徒1】刑事補償修法 冤案逃亡不再只獲一句「無罪」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／單手騎車被勸導竟加速逃逸 警狂追意外抓到通緝犯

聯合報 / 記者王燕華／連線即時報導

花蓮警分局員警今早騎機車巡邏時，見一名機車騎士單手騎車，想上前勸導注意交通安全，對方看到警察竟加速逃逸，警方一路追了4公里，到吉安鄉慶豐地區一處巷弄，男子棄車逃逸，警方跑步追了約200公尺追到男子，查核身分發現是一名詐欺通緝犯，解送歸案。

警方表示，花蓮警分局中華派出所員警今天上午執行交通安全防治勤務，9時許騎警用機車經過市區中華路、和平路口時，見一名機車騎士單手騎車，想要攔停規勸，沒想到對方見警方攔查，竟加速逃逸。

因市區人多，警方保持一定速度在後追逐，從花蓮市一路追了4公里，到吉安鄉慶南三街286巷，男子棄車徒步逃跑想擺脫警方，但警方持續追捕，跑了200公尺終於追到，將該男制伏上銬。

男子落網後，警方核對身分資料，發現這名27歲男子因涉犯詐欺案件，已被新竹地檢署發布通緝，立即將他解送歸案。

花蓮警方今天上午追捕一名通緝犯，對方棄機車企圖逃逸，仍被勇警追上制伏上銬。圖／民眾提供
花蓮警方今天上午追捕一名通緝犯，對方棄機車企圖逃逸，仍被勇警追上制伏上銬。圖／民眾提供
花蓮警方今天上午追捕一名通緝犯，對方棄機車企圖逃逸，仍被勇警追上制伏上銬。記者王燕華／翻攝
花蓮警方今天上午追捕一名通緝犯，對方棄機車企圖逃逸，仍被勇警追上制伏上銬。記者王燕華／翻攝

機車騎士 通緝 詐欺

延伸閱讀

中壢通緝犯駕車逃逸 跑不贏警方追捕

影／台南警車包抄圍捕通緝犯 民眾直播全都露

通緝犯疑畏罪持水果刀自殘 苗警破門救人逮他

落實小案件 新營警查偷拖鞋意外查出通緝犯

相關新聞

影／單手騎車被勸導竟加速逃逸 警狂追意外抓到通緝犯

花蓮警分局員警今早騎機車巡邏時，見一名機車騎士單手騎車，想上前勸導注意交通安全，對方看到警察竟加速逃逸，警方一路追了4公...

殺害妻兒死囚鄭文通14年不執行 上周病故於亞東醫院

基隆市男子鄭文通2003年與妻子吵架，將妻、兒殺死害2命，2006年被判處死刑定讞，關押在台北看守所14年未執行；鄭今年...

挑戰公權力！毒男今晚砸破派出所大門 遭警拔槍壓制

位於台北市中山區中山北路一段的中山一派出所，今天晚上8點多，突遭一名男子持安全帽砸破派出所玻璃門，該男子當場被壓制逮補，...

櫥窗怎麼都敲不破 中壢銀樓搶案歹徒遭逮　

桃園市中壢區民權路上日前某銀樓遭人持槍強盜，一名54歲曾姓男子，頭戴半罩式安全帽，持改造手槍走入銀樓內，先朝店內櫥窗開了...

博奕遊戲APP 半年坑殺大陸民眾20億台幣

刑事警察局偵四大隊，今年3月接獲檢舉情資，一名綽號「明哥」男子與大陸不法人士合作，組成網路賭博公司，總公司與系統平台架設...

罷韓案49人涉賄 最高檢察署：還沒結案

高雄市本月6日舉辦罷免前市長韓國瑜投票，韓被罷免，中央選舉委員會訂今年8月15日辦理高雄市長補選；檢察總長江惠民今天說，...

懷疑妻子在飯菜下毒、害舊傷未癒 新北男持刀殺妻遭訴

新北一名有身心相關疾病的郭姓男子，因為肩傷遲遲未癒，又視力退化，認為是妻子所害，今年2月持水果刀連刺對方多刀，造成對方失血過...

影／桃警破獲全台首例三合一詐騙機房 女主嫌僅28歲

桃園市中壢警方昨天經多日布線一舉偵破詐騙集團機房，逮捕以28歲劉姓女子為首的6人詐騙集團，中壢警方表示，該集團組成假投資...

影／家庭悲劇！81歲丈夫疑不滿妻占用廁所 涉持刀砍人

新北市板橋區今天驚傳夫涉嫌持菜刀砍傷妻子的家庭悲劇，據了解，81歲吳姓男子今天一早疑似不滿80歲妻佔用廁所，一怒之下，涉嫌...

熱門新聞

懸賞200萬尋人今匯出 救難英雄要用來添購裝備

律師狠罵「表現近乎弱智」 連千毅最後一次開庭不說了

3前國會助理涉交付陸情蒐 北檢聲押禁見2人 1人交保

台北醫院大火釀15死14傷 護理師被訴過失致死獲判無罪

殺害妻兒死囚鄭文通14年不執行 上周病故於亞東醫院

女大生協助男友玷辱摰友 兩人共賠110萬仍判重刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。