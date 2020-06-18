影／單手騎車被勸導竟加速逃逸 警狂追意外抓到通緝犯

花蓮警分局員警今早騎機車巡邏時，見一名機車騎士單手騎車，想上前勸導注意交通安全，對方看到警察竟加速逃逸，警方一路追了4公里，到吉安鄉慶豐地區一處巷弄，男子棄車逃逸，警方跑步追了約200公尺追到男子，查核身分發現是一名詐欺通緝犯，解送歸案。

警方表示，花蓮警分局中華派出所員警今天上午執行交通安全防治勤務，9時許騎警用機車經過市區中華路、和平路口時，見一名機車騎士單手騎車，想要攔停規勸，沒想到對方見警方攔查，竟加速逃逸。

因市區人多，警方保持一定速度在後追逐，從花蓮市一路追了4公里，到吉安鄉慶南三街286巷，男子棄車徒步逃跑想擺脫警方，但警方持續追捕，跑了200公尺終於追到，將該男制伏上銬。