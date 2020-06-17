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澎恰恰遭詐180萬元 檢警逮到兩嫌犯

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

藝人澎恰恰日前透露，因為拍攝電影籌措資金，遭人詐騙180萬元，澎恰恰向刑事局報案，警方受理後報請檢察官指揮偵辦；近日檢警已經找到詐騙澎恰恰的兩名嫌犯逮捕到案。

澎恰恰日前傳出遭黑道追債輕生，事後澎恰恰出面澄清，表示輕生一事子虛烏有，不過他坦承遭到詐騙並向警方報案；澎恰恰指出，去年10月因為拍攝電影，急需資金周轉，只好向金主尋求金援，對方答應借出1000萬，但要他先付180萬的保證金，他情急下開支票，沒想到對方拿錢後就人間蒸發，他才驚覺受騙。

據了解，澎恰恰是在去年10月間遭一名陳姓男子詐騙，陳男拿到澎恰恰的180萬元支票後，就藉故推諉拖時間，並聲稱資金馬上到位，但到11月中，聯絡電話就停用斷訊，人也消失無踨，澎恰恰無奈下，今年4月報警處理。

檢警展開調查，發現聲稱陳姓的男子身分不詳，更蓄意隱瞞真實身分，警方發現男子的聯絡手機及票存銀行帳號都是人頭帳戶，檢警不斷查緝，近日內將自稱陳姓男子的吳姓嫌犯及接應的李姓嫌犯逮捕到案，並在住處內查扣犯罪聯絡用手機、空白本票、存摺及相關資料。

澎恰恰。圖／報系資料照
澎恰恰。圖／報系資料照

詐騙 電影 黑道

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