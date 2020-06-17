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釣魚台台日重疊海域 海巡署：每天1到3艘船艦護漁

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

有媒體報導，針對近日釣魚台周遭海域，海巡署沒有派船艦強力護漁；海巡署傍晚發布新聞稿澄清，指出針對釣魚台列嶼，海巡署都依照「政府護漁標準作業程序」等相關規定，全天候保持1到3艘巡防艦艇，在台日重疊海域執勤，並依漁汛期及事先拜會漁會瞭解漁民作業與漁船分布情形，機動調整勤務及部署海域執行護漁勤。

海巡署說，2016年5月到現在，海巡署持續強化護漁作為及力度，統計台日重疊海域巡護勤務計502航次、14049人次；同時比較2016年6月到2020年5月，與前期（2012年6月到2016年5月）台灣漁船遭日本公務船「干擾」案件，已從40艘次減至10艘次。台灣漁船遭日本公務船「扣押」案件，更從18艘次減至0艘次。

海巡署說，鑒於「台日漁業協議」未就八重山以南水域達成相關作業共識，近年來台灣漁民要求應於台日漁業委員會儘速協商該項議題，海巡署充分了解漁民需求，並積極規劃相關護漁勤務；今年在漁汛期間，均派1艘巡防艦艇於該水域執行常態性護漁任務。

海巡署強調，漁民在那裡，海巡艦船就在那裡！海巡署聽到蘇澳漁民今年黑鮪大豐收，印證政府護漁成效；海巡署將持續依據政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權」、「以和平理性方式解決」及「優先維護漁民權益」等原則，加強捍衛我主權及漁權。

海巡署強調，會持續在釣魚台周遭海域強力護漁。圖/記者廖炳棋翻攝
海巡署強調，會持續在釣魚台周遭海域強力護漁。圖/記者廖炳棋翻攝
海巡署強調，會持續在釣魚台周遭海域強力護漁。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署強調，會持續在釣魚台周遭海域強力護漁。圖/記者廖炳棋翻攝
海巡署強調，會持續在釣魚台周遭海域強力護漁。圖/記者廖炳棋翻攝
海巡署強調，會持續在釣魚台周遭海域強力護漁。圖/記者廖炳棋翻攝
海巡署強調，會持續在釣魚台周遭海域強力護漁。圖/記者廖炳棋翻攝

海巡署 護漁 漁民

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