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前後任男友為女友相約談判 逞凶開槍示威後落網

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導

27歲陳姓男子因與女友關係，與女友前男友22歲蔡姓男子互嗆，昨天凌晨相約台南市安平區觀夕平台談判，陳一下車即對蔡轎車開槍，後追逐至安北與民權路口，蔡自撞路樹，轎車車頭全毀，陳見狀隨即逃逸，案經專案小組調查，查出開槍者，經警方策動下，陳中午攜帶改造槍枝及子彈到案說明，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將他移送法辦。

警方調查，本月16日0時20分，民眾在安平觀夕平台聽到槍響，經員警到場查看，在觀夕平台安港路時，發現蔡返回現場，查看同行友人下落。

蔡向員警表示，與陳因感情上的糾紛互嗆，約定在觀夕平台談判，未料，陳一下車即朝蔡轎車輪開槍，後追逐至安北與民權路口，致蔡自撞路樹車禍，車頭全毀，對方見狀隨即逃逸。警方在觀夕平台案發現場，發現1顆彈殼、1顆未擊發的子彈。

經派員調閱過濾現場附近路口監視器，查出開槍者搭乘白色轎車前往，經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並獲准核發拘票。然而，陳自知難逃法網，在警方策動下，今天中午攜帶改造槍枝及子彈1發到案說明。全案正由檢警進一步偵辦當中。

台南市警四分局在觀夕平台案發現場，發現1顆彈殼、1顆未擊發的子彈。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局在觀夕平台案發現場，發現1顆彈殼、1顆未擊發的子彈。記者邵心杰／翻攝
陳姓男子自知難逃法網，在警方策動下，中午攜帶改造槍枝及子彈1發到案說明。記者邵心杰／翻攝
陳姓男子自知難逃法網，在警方策動下，中午攜帶改造槍枝及子彈1發到案說明。記者邵心杰／翻攝
陳姓男子一下車即朝蔡姓男子轎車輪開槍，後追逐至安北與民權路口，致蔡自撞路樹，車頭全毀。記者邵心杰／翻攝
陳姓男子一下車即朝蔡姓男子轎車輪開槍，後追逐至安北與民權路口，致蔡自撞路樹，車頭全毀。記者邵心杰／翻攝

槍枝 路樹

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