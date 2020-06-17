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假冒公安詐騙中國民眾 刑事局逮7嫌送辦

中央社 / 台北17日電

刑事局日前破獲一起水房案並溯源追查發現，以何姓男子為首的「少林金剛腿」話務詐欺機房，以假冒公安方式行騙中國大陸民眾，一舉逮獲7嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，日前偵破一起水房案，並利用科技偵查方式，配合埋伏蒐證，鎖定在Skype通訊軟體群組暱稱為「少林金剛腿」的詐騙集團

經過循線追查，掌握32歲何姓主嫌5月在新北市淡水區設立詐騙機房，以月租新台幣3萬元在一處社區承租40坪大的據點，集團成員7人在此利用假冒中國公安詐騙手法，針對中國大陸民眾行騙。

警方待事證完備，於9日前往新北市拘提何姓主嫌，並在機房逮捕其餘6人。

初查得知有4人受害，但僅1人有實際財損，警方從查扣的電腦中找出詐騙假公文，循線聯繫受害的20歲中國大陸女大學生，經查遭騙人民幣1萬4000元，最後透過視訊方式製作筆錄，協助她完成報案手續。

據了解，此集團多名成員大多有長時間停留國外紀錄，並曾在國外擔任詐欺話務人員。其中，一名29歲楊姓犯嫌曾赴歐、美、亞3大洲從事電話詐騙，並遭通緝。集團多名成員在農曆年前返台後，因疫情無法離境，鋌而走險，選擇在台灣設立機房。

警方發現，此詐欺集團成員行事謹慎，現場搜查均未發現帳冊紀錄，且詐騙話單只保存一天後就銷毀。

全案經警詢後，7人依加重詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

詐騙集團 詐欺

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