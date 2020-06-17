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跨國線上博弈詐欺賭資20億元 警逮95嫌

中央社 / 台北17日電

刑事局今天宣布偵破跨國網路賭博機房詐欺案，38歲李男藉合法資訊軟體公司在台設立6處線上博弈機房，鎖定中國大陸民眾假報明牌詐欺，半年賭資約新台幣20億元，警逮95嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長王志成表示，今年3月接獲檢舉情資，指綽號「明哥」的李姓男子自民國107年底起，成立合法立案的資訊軟體服務公司為幌子。

警方指出，李男先在桃園市中壢區架設線上博弈（詐欺）機房總部，隨後又陸續於台北市信義區及台中市等商辦大樓新增據點，全台共計有6處機房，且分別各由一名幹部負責管理。

此外，曾赴中國大陸發展的李男，其妻為陳姓陸籍配偶，在集團內負責管理幹部的工作。

警方調查了解，以李男為首的線上博弈（詐欺）機房事業群成員，主要負責線上博弈客服及推銷工作；其上游為中國大陸人士在馬尼拉所設的資訊公司，主要負責架設線上博弈後台及博弈APP軟體等。

李男旗下成員利用美女照片作為大頭貼，再從社群軟體QQ或微博等處誘騙網友，假戀愛建立關係後再謊稱有投注優惠回饋。

集團內另設有電銷推廣部、回訪部和客服部等，分別負責隨機電訪中國大陸地區民眾下載APP遊戲下注，並假扮專業投資客誘使賭客儲值下注，或擔任文字客服再以詐術讓賭客套利凍結帳戶而無法領取獲利。

此集團所利用線上博弈軟體數量眾多，包括「21點」、「百家樂」、「牛牛」、「359棋牌」、「好運來」、「萬人棋盤」、「貴賓棋盤」、「財神彩票」和「大莊家」等APP在內，提供受害玩家下注，賭資金流均透過在中國大陸的人頭帳戶轉匯、洗錢。

由於遭詐欺的賭客血本無歸，暗黑真相陸續曝光。警方歷經3個多月偵查，循線查出有少數國人也受害。

見時機成熟，警方專案小組於15日同步前往桃園市、台北市、台中市等7處執行搜索，拘提主嫌李男、陸配陳女及旗下各分公司幹部等成員，共計95人（43男、52女）到案。

同時當場查扣手機、電腦、教戰手冊、銀行帳戶、點鈔機、USB隨身碟及現金新台幣200多萬元、賓士（BENZ）房車1部等贓證物。

警方初步清查此集團桃園總部各個APP的後端平台「萬博娛樂」，統計今年1至6月期間，賭客會員數多達69萬餘人，賭資更高達人民幣4.9億餘元（約為新台幣20億元）。

警詢後，全案以涉嫌賭博、詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌解送桃園地檢署複訊。

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