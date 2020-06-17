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懷疑妻子在飯菜下毒、害舊傷未癒 新北男持刀殺妻遭訴
新北一名有身心相關疾病的郭姓男子，因為肩傷遲遲未癒，又視力退化，認為是妻子所害，今年2月持水果刀連刺對方多刀，造成對方失血過多死亡，今天被新北地檢署依殺人罪起訴。
檢警調查，郭男今年2月20日下午2時持刀襲急正在午休的妻子，見妻子驚醒伸手抵抗，仍沒有停手，最後造對方胸部19處、左手10處和右手6處受傷，失血過多死亡。事後，他再拿水果刀刺向自己胸口，因傷口不深倖存，隔天見兒子回來，才說「昨天和你母親吵架，一時衝動持水果刀把你母親殺死了」。
偵訊時，郭男供稱自己因為左肩不舒服，有請妻子帶他去推拿，但肩膀沒有治癒，反而造成他視力模糊。他承認有拿刀進房間找妻子，對於持刀攻擊說法則避重就輕，只說當時頭很昏，不清楚有沒有拿刀子刺，但又說有刺4、5刀，後來覺得人是他殺的，才打算一起死。
調查人員發現，郭男近年有失眠問題，就醫後，有身心相關疾病的情況，容易因小事發脾氣，曾掐過其妻脖子，也會懷疑別人在他的餐飲中下毒。
郭男的律師雖聲請精神鑑定，但檢方調查郭男及證人證詞後，認為其犯案時意識清楚，也無因為飲酒或施用毒品導致辨識違法行為能力降低情形，無精神鑑定必要，訊後依殺人罪提起公訴。
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