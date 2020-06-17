影／桃警破獲全台首例三合一詐騙機房 女主嫌僅28歲

桃園市中壢警方昨天經多日布線一舉偵破詐騙集團機房，逮捕以28歲劉姓女子為首的6人詐騙集團，中壢警方表示，該集團組成假投資比特幣真詐欺、騙存摺、騙人頭帳戶三合一的詐欺機房為國內首次出現，詐騙受害者至少有6名，總詐騙金額高達新台幣957萬6029元，主嫌劉女甚至擁有一台價值千萬的瑪莎拉帝跑車，及武士刀、空氣槍等證物；全案經訊問後依詐欺、槍砲彈刀、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

中壢警方經多日追查佈線，得知嫌犯的詐騙機房就位於桃園區正康三街一戶，藉由洗衣店為掩飾的透天厝內；昨天下午1點50分許，由桃園地檢指揮中壢警分局偵查隊等多方警力，持搜索票及拘票突襲詐欺犯罪機房所在地及莊敬路犯嫌住所。

查獲詐騙犯罪集團首腦28歲劉女、車手頭20歲林男、騙簿手21歲余男、取簿手23歲陳男、車手45歲徐男及共犯20歲江女，並從機房與住所起獲詐欺用電子設備、手機20支、銀行存摺、提款卡、武士刀二把、空氣手槍、大麻，及主嫌劉女所擁有的一台價值千萬的瑪莎拉帝跑車。

中壢警方表示，該集團組成假投資比特幣真詐欺、騙存摺、騙人頭帳戶三合一詐欺機房為國內首次出現。集團分工詳細、計畫縝密，會先於網路上散布投資比特幣消息，引誘被害人上鉤後欺騙被害人現金投資比特幣，接著以因虛擬貨幣轉換為現實貨幣手續繁複等理由，讓被害人降低戒心後騙取銀行存摺及提款卡，最後再藉由要求被害人需加入會員等理由，騙取被害人身分證影本，用以後續申請手機門號，續行詐取更多錢財。