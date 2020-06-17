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涉多起暴力討債 竹聯幫明仁會堂口遭警兵分21路衝破

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

竹聯幫仁堂明仁會分子吳姓男子，涉及多起暴力討債，手段多為持凶器毆打、砍傷被害人，再強押山區拘禁；警方長期蒐證，昨兵分21路將吳等16名幫眾檢肅到案，今依違反組織犯罪條例等罪嫌送辦。

警方調查，去年2月26日晚上，吳男（28歲）率10多名小弟分別駕駛兩輛車，到台北市中山區永盛公園，持刀砍傷公園內鄭姓男子，再載到汐止山區丟包。

鄭頭部、背部中刀，負傷徒步走到汐止車站，最終因體力不支倒臥人行道，警消獲報到場將他送醫，所幸無生命危險。

去年12月深夜，吳疑與一家酒店經紀公司有60萬債務糾紛，竟率20多名小弟，到對方位於民權東路一段上的據點，持刀、棍棒猛砸店內物品；警方獲報啟動快打部隊到場，將一干人等壓制逮捕。

去年9月，吳見台北市一名企業主事業有成，同樣帶小弟到對方位於內湖區的公司大樓，持棍棒破壞公司內財物，並威嚇交出4000萬元現金，再將該企業主帶到新北市新莊區拘禁。

台北市警中山分局經長期蒐證，昨兵分21路，到台北、台南等地針對竹聯幫仁堂明仁會據點，逮補吳等16名幫眾，今天早上依違反組織犯罪條例、強盜、恐嚇取財、妨害自由、毒品等罪嫌送辦。

警方重申，掃蕩幫派聚眾滋事，是重點治安任務，將持續掃蕩轄內不法組織、犯罪集團，讓黑幫、毒品犯罪無所遁形。

竹聯幫仁堂明仁會分子吳姓男子去年12月，涉嫌率多名小弟，到民權東路一家酒店經紀公司暴力討債，北市警中山分局獲報前往壓制。記者蔡翼謙／翻攝
竹聯幫仁堂明仁會分子吳姓男子去年12月，涉嫌率多名小弟，到民權東路一家酒店經紀公司暴力討債，北市警中山分局獲報前往壓制。記者蔡翼謙／翻攝
台北市警中山分局昨兵分21路，將竹聯幫仁堂明仁會分子吳姓男子（中）等幫眾檢肅到案。記者蔡翼謙／攝影
台北市警中山分局昨兵分21路，將竹聯幫仁堂明仁會分子吳姓男子（中）等幫眾檢肅到案。記者蔡翼謙／攝影

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