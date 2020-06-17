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台灣至今最發毛懸案？網友想到它…「連屍體都找不到」

聯合新聞網 / 綜合報導

1996年11月21日，桃園縣長劉邦友命案，8人死亡，震驚全國，至今懸而未破。 圖／聯合報系資料照片
1996年11月21日，桃園縣長劉邦友命案，8人死亡，震驚全國，至今懸而未破。 圖／聯合報系資料照片

即便鑑識科學已經相當成熟，台灣至今仍有不少懸案，留下重重疑點未能解開。有網友詢問，台灣眾多懸案當中，哪一件最讓人發毛？並舉出震驚全台的劉邦友血案、彰化焚化爐案、花蓮五子命案討論，想知道是否還有更離奇的懸案。

大批PTT網友湧入該篇文章，「尹清楓、彭婉如、林宅血案、彰化母女搭電梯」等重大社會案件皆被點名。其中有人認為彰化母女案才是懸案之最，音訊全無「連屍體都找不到」。劉邦友血案則被懷疑「不是破不了是不能破」、「死首長破不了案…」

2008年彰化一對母女進了電梯，婦人在寒冷的冬天卻脫下自己和女兒的外套，丟在地板上隨後赤腳抱著女兒走出位於11樓的電梯。走廊的監視器雖然有拍到最後身影，但就在母女進了樓梯間後，兩人從此消失杳無音訊。此案也有人稱作「台版藍可兒」。

1996年11月21日，當時為桃園縣長的劉邦友官邸發生槍擊命案，短時間內造成8死1重傷。此案唯一的倖存者鄧文昌因頭部中彈，智力嚴重退化，讓破案唯一的希望幾乎破滅。專案小組透露，想破案「得靠點運氣和奇蹟出現」

另有資深鄉民回覆，既然是在PTT問，那就得提到獵雷艦。2015年間有名網友帳號「Stevenjeff」，在10月到11月之間發了多篇獵雷艦爆料文，直到最後一篇文上線報平安後，該帳號就不曾被登入，沒有人知道「Jeff」到底怎麼了

網友看了上述懸案，紛紛表示「乾乾乾超級可怕這篇文 」、「太多了…」、「很多早期重案就算破了也有可議之處」、「動搖國本沒人敢查」。

劉邦友 林義雄 彭婉如 獵雷艦 PTT

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