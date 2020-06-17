聽新聞
test
0:00 / 0:00

末日道場 仙女班騙色 太空梭詐財

聯合報 / 記者李奕昕／台北報導

徐浩城開設道場，主張地球將毀滅，他會用太空梭載信徒移居，刑事局從道場搜出太空梭模型。 記者李奕昕／攝影
徐浩城開設道場，主張地球將毀滅，他會用太空梭載信徒移居，刑事局從道場搜出太空梭模型。 記者李奕昕／攝影

自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌以修煉仙女為由，招收「處女」性侵猥褻，指示信徒在地球毀滅前奉獻現金，還私開中藥處方箋；刑事局昨天搜索拘提徐與李姓女秘書到案，查扣現金八千萬元，檢方依妨害性自主等罪漏夜偵訊，李女十萬元交保。

徐浩城（六十七歲）在台北、台中、高雄開道場近卅年，取名華興靈修中心廣收信徒，自稱道主、主人、師父或五教共主，信徒則自稱「僕人」，信徒最高達五千人。

徐浩城成立「仙女班」，由李姓女秘書（五十九歲）管理，招收廿至卅歲無性經驗女子，頒布「道宮宮女新生活規則」，要求宣誓「終生獻身是至上道主的新娘」，女信徒對徐心存敬畏不敢違抗，有三名被害女子指控遭徐性侵或猥褻。

警方發現，徐浩城在道場對面提供「仙女」住宿，要求不得聯繫家人及朋友，再安排「仙女」到徐經營的儀器檢測公司上班。

該道場常播放電影「末日預言」，徐主張地球將在二○一二年毀滅，屆時錢財無用，他會用太空梭帶信眾移居其他星球，前往靈性世界消災解厄，要求奉獻現金，有八名受害人被騙一千餘萬元。

另外，徐浩城不具中醫師資格，卻長期開中藥處方箋給信徒，指示依藥方至中藥局買藥服用，另以每包一百元販賣不明成分藥丸，宣稱具清熱解毒功效。

徐浩城今年二月宣稱加入中華中正黨聽他唱歌，可防新冠肺炎，被警方依社維法函送。

中藥 猥褻 性侵 新冠肺炎 妨害性自主

延伸閱讀

「少龍」開「仙女班」 詐財騙色 北檢聲押禁見

開道場挑處女修煉涉性侵 「少龍」要求宣誓終生獻身

「少龍」開「仙女班」 涉詐財強制猥褻女信徒遭送辦

涉猥褻性侵女病患 急診室醫師被起訴

相關新聞

末日道場 仙女班騙色 太空梭詐財

自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌以修煉仙女為由，招收「處女」性侵或猥褻，指示信徒在地球毀滅前奉獻現...

「少龍」開「仙女班」 詐財騙色 北檢聲押禁見

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城開設道場，涉嫌以修煉仙女為由，招收年輕單身女子猥褻，稱地球將毀滅，指示信眾奉獻，另私開中...

李承翰父告別式 徐國勇弔唁

鐵路警察李承翰父親李增文驟逝昨天舉辦告別式，外界擔憂李承翰母親張秀珍從此將獨居嘉義市，未來也將一人去台南高分院聽庭，張秀...

開道場挑處女修煉涉性侵 「少龍」要求宣誓終生獻身

自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌以修煉仙女為由，招收「處女」性侵或猥褻，還定下新生活規則，要求必須...

獨居婦情緒不穩 中正紀念堂旁持刀追路人釀1傷

家住中正紀念堂附近的59歲吳姓婦人，日前因情緒不穩，持刀在住處周遭閒晃，並將刀具丟向一名女子，致其腰部遭劃傷流血；目擊民...

桃市夫妻口角衝突悲劇 夫持打氣筒徒手打死妻

桃園市大園區44歲李姓男子因工作與37歲鍾姓妻子分隔兩地，他妻子本月12日北上到李男大園住處，2人疑因感情問題，發生口角...

大叔自稱歐洲夾帶大麻入台 租豪宅開跑車水耕製毒自售

新北市有1名洪姓男子，自稱在澳洲經營餐廳失敗，卻從荷蘭夾帶大麻種子走私入台，和另1名游姓男子共同於新莊副都心租賃高級社區...

全裸綁狗鍊用熱熔膠條狂打 酒店經紀設局凌虐一周

鄧姓男子兩個月前以被侵吞30萬元為由，涉嫌在屋內囚禁一名男子，上手銬、綁狗鍊後持棍棒毆打，控制行動一周；刑事局拘提鄧等5...

開道場仙女班涉猥褻女信徒 中華中正黨主席「少龍」遭拘提

自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌以修煉仙女為由，招收年輕單身女子猥褻，稱地球將毀滅，指示信眾奉獻，...

影／鐵警李承翰父公祭 徐國勇：會持續關注訴訟發展

鐵路警察李承翰父親李增文驟逝，今天辦告別式，內政部長徐國勇到場致意時說，李承翰姐夫在肅槍和緝毒有很好表現，當選全國模範警...

影／高雄警車押解人犯騰空飛起 網友戲稱宛如電影情節

高雄小港警分局大林所警車行經前鎮區，碰上路面高低差，又高速通過十字路口，警車突騰空而起，落地後留下白煙，讓一旁機車騎士看...

查獲「喵喵」原料 可製千萬包毒咖啡

國內毒品咖啡包泛濫，刑事警察局日前接獲情資，在台中港攔截三千五百多公斤四級毒品「二-溴-四甲基苯丙酮」；「二-溴-四甲基...

熱門新聞

懸賞200萬尋人！棚集山失蹤10天 屏東副院長今平安生還

和美小鎮醫師陳屍自家水塔 警方調查死因

選高難度路線找到屏安醫院失蹤副院長 蕭添益是登山奇人

影／屏東小琉球驚傳遊客溺水 台韓遊客1死1失蹤

登山失蹤10天...昨晚擲筊求問神明！今天尋獲楊副院長

網紅「反骨男孩」塗黑臉跳抬棺舞 遭球星戴維斯怒批「無知愚昧」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。