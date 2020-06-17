末日道場 仙女班騙色 太空梭詐財

徐浩城開設道場，主張地球將毀滅，他會用太空梭載信徒移居，刑事局從道場搜出太空梭模型。 記者李奕昕／攝影

自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌以修煉仙女為由，招收「處女」性侵或猥褻，指示信徒在地球毀滅前奉獻現金，還私開中藥處方箋；刑事局昨天搜索拘提徐與李姓女秘書到案，查扣現金八千萬元，檢方依妨害性自主等罪漏夜偵訊，李女十萬元交保。

徐浩城（六十七歲）在台北、台中、高雄開道場近卅年，取名華興靈修中心廣收信徒，自稱道主、主人、師父或五教共主，信徒則自稱「僕人」，信徒最高達五千人。

徐浩城成立「仙女班」，由李姓女秘書（五十九歲）管理，招收廿至卅歲無性經驗女子，頒布「道宮宮女新生活規則」，要求宣誓「終生獻身是至上道主的新娘」，女信徒對徐心存敬畏不敢違抗，有三名被害女子指控遭徐性侵或猥褻。

警方發現，徐浩城在道場對面提供「仙女」住宿，要求不得聯繫家人及朋友，再安排「仙女」到徐經營的儀器檢測公司上班。

該道場常播放電影「末日預言」，徐主張地球將在二○一二年毀滅，屆時錢財無用，他會用太空梭帶信眾移居其他星球，前往靈性世界消災解厄，要求奉獻現金，有八名受害人被騙一千餘萬元。

另外，徐浩城不具中醫師資格，卻長期開中藥處方箋給信徒，指示依藥方至中藥局買藥服用，另以每包一百元販賣不明成分藥丸，宣稱具清熱解毒功效。

徐浩城今年二月宣稱加入中華中正黨聽他唱歌，可防新冠肺炎，被警方依社維法函送。