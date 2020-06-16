獨居婦情緒不穩 中正紀念堂旁持刀追路人釀1傷

家住中正紀念堂附近的59歲吳姓婦人，日前因情緒不穩，持刀在住處周遭閒晃，並將刀具丟向一名女子，致其腰部遭劃傷流血；目擊民眾見狀立刻報警處理，警方獲報到場後，發現吳婦精神狀況不穩，遂強制將其送往醫院，至今仍在治療當中。

據了解，吳婦家住台北市中正區信義路一段，與中正紀念堂僅一街之隔，她平時一人獨居，僅偶有親戚到住處探望，長期有情緒不穩的問題。

6月5日中午，吳婦疑似情緒失控，手持菜刀獨自出現在中正紀念堂旁，揮刀追趕路人，嚇得路過民眾拔腿逃跑，甚至還有人被追到跌倒。

其中，一名吳婦住處同棟女住戶路過現場時，遭吳丟擲菜刀，閃避不及之下腰部被劃傷，只好自行忍痛就醫止血。