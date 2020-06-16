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大叔自稱歐洲夾帶大麻入台 租豪宅開跑車水耕製毒自售

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1名洪姓男子，自稱在澳洲經營餐廳失敗，卻從荷蘭夾帶大麻種子走私入台，和另1名游姓男子共同於新莊副都心租賃高級社區豪宅，以水耕法培植大麻製成毒品販售牟利，平時更以瑪莎拉蒂、賓士跑車代步。警方監控多時，日前攻堅逮捕2人並在屋內查獲市值超過百萬元的大麻成品、半成品與植株。

據了解，洪姓男子家境富裕，父親開設中醫診所，游姓男子因為就診而與洪男結為好友。洪男去年曾到澳洲遊學，自稱在當地投資經營餐廳但慘賠失敗，卻將歪腦筋動到毒品交易。

他聲稱今年3月從荷蘭阿姆斯特丹，購買大麻種子夾帶闖關入台，開始與游男一起在新莊區新北大道租賃豪宅，利用門禁森嚴，在屋內水耕種植大麻，從栽培、烘乾、研磨加工、販賣全都DIY，每公克售價1千元。

新莊警方掌握情資，報請新北地檢署檢察官簡群庭指揮偵辦，專案小組經過1個多月監控，11日傍晚6時許持搜索票，趁2嫌返家之際，衝進屋內抓人，並查獲市價超過百萬元的62株大麻植株、種子50顆、以及乾燥大麻花23.2公克、乾燥大麻葉158.1公克、毒品咖啡包10包和大批製造工具。

2人坦承犯行，偵詢後被警方依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

警方查扣大麻成品、半成品。記者林昭彰／翻攝
警方查扣大麻成品、半成品。記者林昭彰／翻攝
2嫌租賃豪宅水耕栽種大麻。記者林昭彰／翻攝
2嫌租賃豪宅水耕栽種大麻。記者林昭彰／翻攝
警方查扣大麻成品、半成品。記者林昭彰／翻攝
警方查扣大麻成品、半成品。記者林昭彰／翻攝
警方查獲大麻種子、毒品咖啡包等證物。記者林昭彰／翻攝
警方查獲大麻種子、毒品咖啡包等證物。記者林昭彰／翻攝
洪嫌（橘色上衣）與游嫌（後方黑色上衣）被警方移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
洪嫌（橘色上衣）與游嫌（後方黑色上衣）被警方移送地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝

大麻 毒品

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