全裸綁狗鍊用熱熔膠條狂打 酒店經紀設局凌虐一周

鄧姓男子兩個月前以被侵吞30萬元為由，涉嫌在屋內囚禁一名男子，上手銬、綁狗鍊後持棍棒毆打，控制行動一周；刑事局拘提鄧等5人，懷疑設局下藥迷昏被害人取走現金。

警方調查，鄧姓男子（30歲）等5人具竹聯幫和堂背景，在台北市中山區從事酒店經紀，4月間宣稱需要人幫忙跑腿領薪水，託同業一名男子至ATM提領30萬元。

鄧等人待被害人領錢後，當月7日相約酒店喝酒，趁被害人不醒人事，帶到中山區某住商大樓，剝光衣物以手銬及狗鍊控制行動，持棍棒、熱熔膠條施暴，要求交付30萬元，還強逼全裸跳舞。

被害人致電家屬籌錢，家人報失蹤，同月14日他被警方尋獲，全身多處挫傷，右膝後方有1處刀傷，現場未提告。

凌虐過程被拍下影片上傳臉書社團，刑事局偵七大隊第二隊上周發現影片追查，今天在台北市、新北市、桃園市拘提鄧等5人。犯嫌多坦認動手，稱遭被害人吞錢。